    കറൻസി തട്ടിപ്പ്​: വ്യാപാരിക്ക്​ 5,000 ദിർഹം നഷ്​ടപരിഹാരത്തിന്​ വിധി

    കറൻസി തട്ടിപ്പ്​: വ്യാപാരിക്ക്​ 5,000 ദിർഹം നഷ്​ടപരിഹാരത്തിന്​ വിധി
    ദു​ബൈ: ക​റ​ൻ​സി ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ വ്യാ​പാ​രി​ക്ക്​ 5,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 118,000 ദി​ർ​ഹം തി​രി​ച്ച​ട​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി. ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​യ വ്യാ​പാ​രി​യെ വ​ഞ്ചി​ച്ച കേ​സി​ൽ​ അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി വി​ധി. ക​നേ​ഡി​യ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​നു​മാ​യി ഇ​ട​പാ​ട്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക്ക്​ 1,17,913 ദി​ർ​ഹം യു.​എ​സ്​ ഡോ​ള​റി​ലേ​ക്ക്​ വി​നി​മ​യം ചെ​യ്യേ​ണ്ടി​വ​ന്ന​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ കേ​സി​നാ​സ്പ​ദ​മാ​യ സം​ഭ​വം. പ്രാ​ദേ​ശി​ക ബാ​ങ്ക്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ ദി​ർ​ഹം യു.​എ​സ്​ ഡോ​ള​റി​ലേ​ക്ക്​ വി​നി​മ​യം ചെ​യ്തു​ത​രാ​മെ​ന്ന്​ അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​യെ ധ​രി​പ്പി​ച്ചു. ഇ​തു​പ്ര​കാ​രം ഇ​യാ​ൾ പ്ര​തി​നി​ധി വ​ഴി അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​ന്​ പ​ണം കൈ​മാ​റി. അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​ൻ എ.​ടി.​എ​മ്മി​ൽ കാ​ഷ്​ നി​ക്ഷേ​പി​ക്കു​ന്ന ഫോ​ട്ടോ​യും വ്യാ​പാ​രി​ക്ക്​ അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യം ക​ഴി​ഞ്ഞി​ട്ടും ക​നേ​ഡി​യ​ൻ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര​ന്​ പ​ണം ല​ഭി​ച്ചി​ല്ല. ഇ​തോ​ടെ ഇ​യാ​ൾ വ്യാ​പാ​രി​ക്കെ​തി​രെ തി​രി​യു​ക​യും പി​ഴ​ത്തു​ക ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യും ചെ​യ്തു. സ​മ്മ​ർ​ദം വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ വ്യാ​പാ​രി അ​റ​ബ്​ വം​ശ​ജ​നി​ൽ​നി​ന്ന്​ പ​ണം തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​നാ​യി ദു​ബൈ​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ത്തി. ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ർ മു​ഖേ​ന പ​ല ത​വ​ണ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​തി ത​യാ​റാ​യി​ല്ല. അ​വ​സാ​നം വ്യാ​പാ​രി സ്വ​ന്തം കൈ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പ​ണ​മെ​ടു​ത്ത്​ ക​നേ​ഡി​യ​ൻ വ്യാ​പാ​രി​ക്ക്​ അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി. തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം ദു​ബൈ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ്​ ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. രേ​ഖ​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക്കെ​തി​രെ വി​ധി പ്ര​സ്താ​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ 1,17,913 ദി​ർ​ഹ​വും 5,000 ദി​ർ​ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു വി​ധി. അ​തേ​സ​മ​യം, മാ​ന​സി​ക​വും ശാ​രീ​രി​ക​വു​മാ​യ പ്ര​യാ​സം നേ​രി​ട്ട​തി​ന്​ ഒ​രു ല​ക്ഷം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന വ്യാ​പാ​രി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം കോ​ട​തി പ​ക്ഷേ, ത​ള്ളി.

    TAGS:UAE Newstradercurrency fraud
    News Summary - Currency fraud: Trader awarded Dh5,000 in damages
