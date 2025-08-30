Begin typing your search above and press return to search.
    ‘സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ സം​സ്കാ​രം’ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം

    ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി അ​വ​യ​ര്‍നെ​സ് ബ്രാ​ഞ്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മേ​ജ​ര്‍ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ല്‍ ഹ​ര്‍ഷ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളോ​ട് സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: നി​യ​മ​ത്തെ ബ​ഹു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ അ​നി​വാ​ര്യ​ത​യും സ​ഹി​ഷ്ണു​ത​യു​ടെ​യും സ​ഹ​വ​ര്‍ത്തി​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ​യും പ്രാ​ധാ​ന്യ​വും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച്​ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍റ് പ്രി​വ​ന്‍ഷ​ൻ വ​കു​പ്പ്. ര​ണ്ട് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 3,557 തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ള്‍ ഗു​ണ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളാ​യ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സാ​മൂ​ഹി​ക ബോ​ധ​വ​ൽ​ക​ര​ണ വി​ഭാ​ഗം ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മേ​ജ​ര്‍ സ്വാ​ലി​ഹ് അ​ല്‍ ഹ​ര്‍ഷ് സം​സാ​രി​ച്ചു.

    എ​ല്ലാ​വ​രി​ലും സ​ന്തോ​ഷ​വും ഉ​യ​ര്‍ന്ന ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​ര​വും കൈ​വ​രു​ത്താ​നു​ള്ള പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ തു​ട​ര​ണ​മെ​ന്നും നെ​ഗ​റ്റീ​വ് പ്ര​തി​ഭാ​സ​ങ്ങ​ളെ ചെ​റു​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ല്‍ മാ​നു​ഷി​ക മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും സ​മാ​ധാ​ന​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​വ​ര്‍ത്തി​ത്വ​വും വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​തി​നും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​സ്ഥി​ര​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘നി​ങ്ങ​ളോ​ടൊ​പ്പം, ന​മ്മു​ടെ സ​മൂ​ഹം സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ണ്’ എ​ന്ന ശീ​ര്‍ഷ​ക​ത്തി​ല്‍ ന​ട​ന്നു​വ​രു​ന്ന ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന് ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി പൊ​ലീ​സ് വ​കു​പ്പ് മേ​ധാ​വി ലെ​ഫ്. കേ​ണ​ല്‍ റാ​ശി​ദ് സ​ഈ​ദ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - ‘Culture of Tolerance’ speech for workers
