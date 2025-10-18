Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    18 Oct 2025
    date_range 18 Oct 2025 9:22 AM IST

    സി.​എ​സ്.​ഐ സ്ത്രീ​ജ​ന​സ​ഖ്യം ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്​

    സി.​എ​സ്.​ഐ സ്ത്രീ​ജ​ന​സ​ഖ്യം ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി സ​മ്മേ​ള​നം ഇ​ന്ന്​
    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സി.​എ​സ്.​ഐ സ്ത്രീ​ജ​ന​സ​ഖ്യം ര​ജ​ത​ജൂ​ബി​ലി സ​മ്മേ​ള​നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സി.​എ​സ്.​ഐ സ​ഭ​ക​ളി​ലെ സ്ത്രീ​ജ​ന​സ​ഖ്യ​ത്തി​ന്‍റെ 25ാമ​ത്​ വാ​ർ​ഷി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ഒ​ക്​​ടോ​ബ​ർ 18ന്​ ​രാ​വി​ലെ എ​ട്ടു മു​ത​ൽ ഷാ​ർ​ജ സി.​എ​സ്.​ഐ പ​ള്ളി​യി​ൽ ന​ട​ക്കും. മ​ധ്യ​കേ​ര​ള മ​ഹാ​യി​ട​വ​ക സ്ത്രീ​ജ​ന​സ​ഖ്യ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​ജെ​സ്സി സാ​റ കോ​ശി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ആ​ദ്യ​ത്തെ കോ​ള​ജാ​യ കോ​ട്ട​യം സി.​എം.​എ​സ് കോ​ള​ജി​ന്‍റെ ആ​ദ്യ വ​നി​ത പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ പ്ര​ഫ. ഡോ. ​അ​ഞ്ജു സൂ​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ് മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. സ്തോ​ത്ര ശു​ശ്രൂ​ഷ​യി​ൽ ര​ജ​ത ജൂ​ബി​ലി കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ന്‍റെ പ​താ​ക ഉ​യ​ർ​ത്തും.

    സ്ത്രീ​ജ​ന​സ​ഖ്യ​ത്തി​ൽ കാ​ൽ നൂ​റ്റാ​ണ്ട് തി​ക​ക്കു​ന്ന അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കും. അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ര​ച​ന​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ സ്നേ​ഹി​ത എ​ന്ന മാ​സി​ക വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യും. വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും അ​ര​ങ്ങേ​റും. ബി​സി​ന​സ് സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ടെ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് സ​മാ​പി​ക്കും. അ​ബൂ​ദ​ബി, ദു​ബൈ, ജ​ബ​ൽ അ​ലി, അ​ൽ ഐ​ൻ, റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ, ഫു​ജൈ​റ, ഷാ​ർ​ജ സ​ഭ​ക​ളി​ലെ മു​ന്നൂ​റോ​ളം സ്ത്രീ​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും.

    കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജാ​ൻ​സി ബി​ജു, ഷാ​ർ​ജ സ്ത്രീ​ജ​ന​സ​ഖ്യം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ നി​വി സൂ​സ​ൻ ജോ​ർ​ജ്, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മേ​ഴ്സി അ​നി​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ന്‍റെ ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​താ​യി പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​മ്മി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ സു​ശീ​ല ജോ​ൺ, ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ആ​ഷ്ലി മേ​രി ബി​ജു, എ​ലീ​ന ആ​ൻ ബെ​ന്നി എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    X