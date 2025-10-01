Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    1 Oct 2025 7:00 AM IST
    1 Oct 2025 7:00 AM IST

    അബൂദബിയിൽ സി.എസ്.ഐ ദിനാഘോഷം നടത്തി

    അബൂദബിയിൽ സി.എസ്.ഐ ദിനാഘോഷം നടത്തി
    അ​ബൂ​ദ​ബി സി.​എ​സ്.​ഐ ദേ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന സി.​എ​സ്.​ഐ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും

    ഗാ​യ​ക​സം​ഘ ഞാ​യ​റും

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സി.​എ​സ്.​ഐ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ഗാ​യ​ക​സം​ഘ ഞാ​യ​റും അ​ബൂ​ദ​ബി സി.​എ​സ്.​ഐ ദൈ​വാ​ല​യ​ത്തി​ൽ ബി​ഷ​പ് മ​ല​യി​ൽ സാ​ബു കോ​ശി ചെ​റി​യാ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തി. കു​ടും​ബ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും വ്യ​ക്തി​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും ദൈ​വ​വു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധ​വും ഗാ​ന​ങ്ങ​ൾ​പോ​ലെ ശ്രു​തി​മ​ധു​രം ആ​ക​ണ​മെ​ന്ന് ബി​ഷ​പ് ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു. 1947 സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 27ന്​ ​രൂ​പം​കൊ​ണ്ട ഈ ​ഐ​ക്യ സ​ഭ 79 വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ പി​ന്നി​ടു​ന്ന ഒ​രു ആ​രാ​ധ​ന സ​മൂ​ഹ​മാ​ണ്.

    ദൈ​വി​ക ആ​രാ​ധ​ന​യെ മ​ധു​ര​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ ഗാ​യ​ക​സം​ഘ​വും അ​തി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കും വ​ള​രെ വ​ലു​താ​ണെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഗാ​യ​ക സം​ഘ​ത്തി​ലെ ഓ​രോ അം​ഗ​വും ക്രി​സ്തു​സ്നേ​ഹം ഉ​ള്ള​വ​രും ജീ​വി​ത മാ​തൃ​ക പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​വ​രും ക്രി​സ്തു​വി​നെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ മ​റ്റു​ള്ള​വ​രെ പ്ര​ചോ​ദി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​വ​രും ആ​ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഈ ​രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക​ളോ​ടു​ള്ള ന​ന്ദി​യും ക​ട​പ്പാ​ടും അ​ദ്ദേ​ഹം ത​ന്‍റെ സ​മൂ​ഹ​ത്തെ ഓ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി റ​വ. ബി​ജു കു​ഞ്ഞു​മ്മ​ൻ, റ​വ. ഡോ. ​മാ​ത്യു വ​ർ​ക്കി, റ​വ. രാ​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, റ​വ. ഫെ​ലി​ക്സ് മാ​ത്യു, റ​വ. സ​ജി കെ. ​സം, റ​വ. ഷാ​ജി ജേ​ക്ക​ബ് തോ​മ​സ് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​രാ​ധ​ന​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

