    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 March 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 22 March 2026 9:13 AM IST

    സന്ദർശക തിരക്ക്​: മിറാക്ക്​ൾ ഗാർഡൻ താൽകാലികമായി അടച്ചു

    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ ​പ്രധാന വിനോദ ആകർഷണങ്ങളിൽ ഒന്നായ മിറാക്ക്​ൾ ഗാർഡൻ താൽകാലികമായി അടച്ചു. സന്ദർശകരുടെ അമിതമായ തിരക്ക്​ പരിഗണിച്ചാണ്​ തീരുമാനം. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗാർഡനിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം സൗജന്യമാക്കിയതോടെ സന്ദർശകരുടെ വൻ തിരക്ക്​​ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു​.

    പെരുന്നാൾ അവധി ദിനങ്ങൾ കൂടി വന്നതോടെ സന്ദർശക തിരക്ക്​ വീണ്ടും കൂടി. ഇതോടെയാണ്​ സന്ദർശകരുടെ സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച്​ ഗാർഡൻ താൽകാലിമായി അടക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും അസൗകര്യങ്ങളിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നുവെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മാർച്ച്​ 15 മുതൽ 31 വരെയായിരുന്നു ഗാർഡനിലേക്ക്​ പ്രവേശനം സൗജന്യമാക്കിയത്​. ശേഷം അഭൂതപൂർവമായ തിരക്ക്​​ അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗേറ്റിന്​ മുമ്പിൽ അനുഭവപ്പെട്ട സന്ദർശക തിരക്ക്​ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാവുകയും ചെയ്തു.

    TAGS:visitorsmiracle gardenCrowdedtemporarily closed
    News Summary - Crowded with visitors: Miracle Garden temporarily closed
    Similar News
    Next Story
