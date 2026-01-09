Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 9:52 AM IST

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; റൈ​നോ​സ് ഫു​ജൈ​റ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ

    ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ്; റൈ​നോ​സ് ഫു​ജൈ​റ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​ർ
    അ​ൽ മ​ദീ​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് വ​ൺ​ഡേ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ

    ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യ റൈ​നോ​സ് ഫു​ജൈ​റ

    ഫു​ജൈ​റ: അ​ൽ മ​ദീ​ന ക്രി​ക്ക​റ്റ് ക്ല​ബ് വ​ൺ​ഡേ ക്രി​ക്ക​റ്റ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് 2026 (സീ​സ​ൺ 13) ഫു​ജൈ​റ​യി​ലെ മ​ദ്ഹ​ബ് ക്രി​ക്ക​റ്റ് ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. കാ​യി​ക-​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ 10 ആ​വേ​ശ​ഭ​രി​ത​രാ​യ ടീ​മു​ക​ളെ ഒ​ന്നി​ച്ചു​ചേ​ർ​ത്തു. മ​ത്സ​ര ഊ​ർ​ജ​വും സാം​സ്കാ​രി​ക ഐ​ക്യ​വും പ്ര​ക​ട​മാ​ക്കി​യ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ൽ റൈ​നോ​സ് ഫു​ജൈ​റ ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി.

    ബ്ലാ​ക്ക് സ്പാ​രോ ഫു​ജൈ​റ റ​ണ്ണേ​ഴ്‌​സ്-​അ​പ്പ് സ്ഥാ​നം നേ​ടി. സ​മ്മാ​ന വി​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മു​ൻ യു.​എ.​ഇ പ​രി​സ്ഥി​തി, ജ​ല മ​ന്ത്രി ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് സ​യീ​ദ് അ​ൽ കി​ന്ദി​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഫു​ജൈ​റ​യു​ടെ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജോ​ജി മ​ണ്ഡ​പ​ത്തി​ലും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. അ​ർ​ഹ​രാ​യ ക​ളി​ക്കാ​ർ​ക്ക് ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത അ​വാ​ർ​ഡു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത എ​ല്ലാ​വ​രോ​ടും ഡോ. ​​​അ​ൽ കി​ന്ദി ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ദൈ​നം​ദി​ന ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ സ്പോ​ർ​ട്സി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം ഊ​ന്നി​പ്പ​റ​യു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഊ​ർ​ജ​സ്വ​ല​മാ​യ ഒ​രു കാ​യി​ക സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം കൂ​ടു​ത​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.

    TAGS:fujairahcricket tournamentchampionsgulf
