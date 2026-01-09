ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ്; റൈനോസ് ഫുജൈറ ചാമ്പ്യന്മാർtext_fields
ഫുജൈറ: അൽ മദീന ക്രിക്കറ്റ് ക്ലബ് വൺഡേ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റ് 2026 (സീസൺ 13) ഫുജൈറയിലെ മദ്ഹബ് ക്രിക്കറ്റ് ഗ്രൗണ്ടിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. കായിക-സമൂഹത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിൽ 10 ആവേശഭരിതരായ ടീമുകളെ ഒന്നിച്ചുചേർത്തു. മത്സര ഊർജവും സാംസ്കാരിക ഐക്യവും പ്രകടമാക്കിയ ടൂർണമെന്റിൽ റൈനോസ് ഫുജൈറ ചാമ്പ്യന്മാരായി.
ബ്ലാക്ക് സ്പാരോ ഫുജൈറ റണ്ണേഴ്സ്-അപ്പ് സ്ഥാനം നേടി. സമ്മാന വിതരണ ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാടനം മുൻ യു.എ.ഇ പരിസ്ഥിതി, ജല മന്ത്രി ഡോ. മുഹമ്മദ് സയീദ് അൽ കിന്ദിയും ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഫുജൈറയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജോജി മണ്ഡപത്തിലും നിർവഹിച്ചു. അർഹരായ കളിക്കാർക്ക് ട്രോഫികളും മെഡലുകളും വ്യക്തിഗത അവാർഡുകളും സമ്മാനിച്ചു. പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരോടും ഡോ. അൽ കിന്ദി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ സ്പോർട്സിന്റെ പ്രാധാന്യം ഊന്നിപ്പറയുകയും ചെയ്തു. ഫുജൈറയിൽ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഊർജസ്വലമായ ഒരു കായിക സംസ്കാരം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കൂടുതൽ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register