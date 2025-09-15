Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ബു​ക്കി​ഷി’​ലേ​ക്ക്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 6:43 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 6:43 AM IST

    ‘ബു​ക്കി​ഷി’​ലേ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ബു​ക്കി​ഷി’​ലേ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    cancel

    ഷാ​ർ​ജ: ന​വം​ബ​ർ അ​ഞ്ചു മു​ത​ൽ 16 വ​രെ ഷാ​ർ​ജ എ​ക്സ്പോ സെ​ന്‍റ​റി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന 44ാമ​ത് രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര പു​സ്ത​ക​മേ​ള​യോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന ‘ബു​ക്കി​ഷ്’ സാ​ഹി​ത്യ ബു​ള്ള​റ്റി​നി​ലേ​ക്ക് സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    മി​നി​ക്ക​ഥ, മി​നി​ക്ക​വി​ത, കു​ഞ്ഞ് അ​നു​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ, ഓ​ർ​മ തു​ട​ങ്ങി​യ മൗ​ലി​ക ര​ച​ന​ക​ൾ ര​ച​യി​താ​വി​ന്റെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ട് സൈ​സ് ഫോ​ട്ടോ സ​ഹി​തം bookishsibf@gmail.com എ​ന്ന ഇ-​മെ​യി​ൽ വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ അ​ഞ്ചി​ന്​ മു​മ്പാ​യി അ​യ​ക്ക​ണം. കൂ​ടാ​തെ, പു​സ്ത​കോ​ത്സ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രു​ടെ പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​വ​റും ചെ​റു​വി​വ​ര​ണ​വും അ​യ​ക്കാം. പ്ര​ത്യേ​ക സ​മി​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ മാ​ത്ര​മേ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കൂ.കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 050 414 6105, 052 9397470, 050 301 65 85, 0567 371 376. തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ 11ാം വ​ർ​ഷ​മാ​ണ് സൗ​ജ​ന്യ വി​ത​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ബു​ക്കി​ഷ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newssharjah international book fairSharjah Expo Center
    News Summary - Creators invited to ‘Bookish’
    Similar News
    Next Story
    X