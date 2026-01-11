Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ക്രി​യേ​റ്റ​ർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Jan 2026 2:18 PM IST
    Updated On
    date_range 11 Jan 2026 2:18 PM IST

    ‘ക്രി​യേ​റ്റ​ർ ഇ​ക്കോ​ണ​മി’ ഹൃ​സ്വ​കാ​ല ട്രെ​ൻ​ഡ​ല്ല -ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​രി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘വ​ൺ ബി​ല്യ​ൻ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്​​സ്​’ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം
    ‘ക്രി​യേ​റ്റ​ർ ഇ​ക്കോ​ണ​മി’ ഹൃ​സ്വ​കാ​ല ട്രെ​ൻ​ഡ​ല്ല -ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​രി
    cancel
    camera_alt

    ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​രി

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ ഉ​ള്ള​ട​ക്ക​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ ഹൃ​സ്വ​കാ​ല ട്രെ​ൻ​ഡ​ല്ലെ​ന്ന്​ പ്ര​മു​ഖ ഇ​മാ​റാ​ത്തി സോ​ഷ്യ​ൽ മീ​ഡി​യ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​രി. വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സ് ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ൽ സം​സാ​രി​ക്ക​വെ​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം അ​ദ്ദേ​ഹം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ച​ത്. ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യു​ടെ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ അ​മീ​രി, ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സ്, ലൈ​ക്കു​ക​ൾ, എ​ൻ​ഗേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മെ​ട്രി​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക​പ്പു​റം നോ​ക്കാ​ൻ ശ്ര​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഇ​ൻ​ഫ്ലു​വ​ൻ​സ​ർ​മാ​രോ​ട്​ ആ​ഹ്വാ​നം ചെ​യ്തു.

    പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം ട്രെ​ൻ​ഡു​ക​ൾ​ക്കോ ​​മ​റ്റു പ്ര​തീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്കോ ​​അ​നു​സ​രി​ച്ച്​ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​പ​ക​രം വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​മീ​രി സം​സാ​ര​ത്തി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. കേ​ര​ള​ത്തി​ല​ട​ക്കം സ​ഞ്ച​രി​ച്ച്​ നി​ര​വ​ധി വീ​ഡി​യോ​ക​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഖാ​ലി​ദ്​ അ​ൽ അ​മീ​രി​ക്ക്​ നി​ല​വി​ൽ ര​ണ്ട്​ കോ​ട​യി​ല​ധി​കം ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്​​സ്​ സാ​മൂ​ഹി​ക മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​ണ്ട്.

    യു.​എ.​ഇ ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ് മീ​ഡി​യ ഓ​ഫീ​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന വ​ൺ ബി​ല്യ​ൺ ഫോ​ളോ​വേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റ് 2026 ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യാ​ണ്​ സ​മാ​പി​ക്കു​ന്ന​ത്. ജു​മൈ​റ എ​മി​റേ​റ്റ്‌​സ് ട​വേ​ഴ്‌​സ്, ഡി.​ഐ.​എ​ഫ്‌.​സി, മ്യൂ​സി​യം ഓ​ഫ് ദി ​ഫ്യൂ​ച്ച​ർ എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ ഒ​ന്നി​ല​ധി​കം വേ​ദി​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ ഉ​ച്ച​കോ​ടി പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - 'Creator Economy' is not a short-term trend - Khalid Al Amiri
    Similar News
    Next Story
    X