    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Dec 2025 9:52 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Dec 2025 9:52 AM IST

    ‘ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ടാ​ല​ന്‍റ്​ കെ​യ​ർ’ ഡി​പ്ലോ​മ: എ​ട്ടാം ബാ​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി

    ‘ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ടാ​ല​ന്‍റ്​ കെ​യ​ർ’ ഡി​പ്ലോ​മ: എ​ട്ടാം ബാ​ച്ച്​ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി
     ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ടാ​ല​ന്‍റ്​ കെ​യ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ന്ന്

    ദു​ബൈ: ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ് ദു​ബൈ​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘ക്രി​യേ​റ്റി​വ് ടാ​ല​ന്‍റ്​ കെ​യ​ർ’ ഡി​പ്ലോ​മ​യു​ടെ എ​ട്ടാ​ം ബാ​ച്ചി​ന്‍റെ ബി​രു​ദ​ദാ​ന ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ പ​രി​ശീ​ല​ന​മാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    35 പേ​ർ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി. ഇ​വ​ർ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത അ​ഞ്ച്​ നൂ​ത​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. തി​യ​റി ക്ലാ​സു​ക​ൾ​ക്ക് പു​റ​മെ പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​നും പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യാ​ണ് കോ​ഴ്സ്. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി, ദു​ബൈ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്‌​മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഹെ​സ്സ ബി​ൻ​ത് ഈ​സ ബൂ​ഹു​മൈ​ദ്, സു​പ്രീം ലെ​ജി​സ്ലേ​ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ്മ​ദ് സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ മെ​ഷ​ർ, യു.​എ.​ഇ സാ​മ്പ​ത്തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​സി. അ​ണ്ട​ർ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ർ​റ​ഹ്മാ​ൻ അ​ൽ മു​ഈ​നി, ആ​ർ.​ഐ.​ടി ദു​ബൈ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​യൂ​സു​ഫ് അ​ൽ അ​സ്സ​ഫ്, ദു​ബൈ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് ബി​ൻ സു​റൂ​ർ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യാ​ണെ​ന്ന് ല​ഫ്റ്റ​ന​ന്‍റ്​ ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ച്ച​സ്റ്റ​ർ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി​യു​മാ​യി (ആ​ർ.​ഐ.​ടി) സ​ഹ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​ടെ നി​ര​ന്ത​ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

