Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    17 Oct 2025 6:05 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Oct 2025 6:05 AM IST

    ആഗോള വിപണിയിലേക്ക്​ ചുവടു​വെച്ച്​ ക്രേസ് ബിസ്കറ്റ്

    ഗ​ൾ​ഫ് വി​പ​ണ​നോ​ദ്ഘാ​ട​നം ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു
    ആഗോള വിപണിയിലേക്ക്​ ചുവടു​വെച്ച്​ ക്രേസ് ബിസ്കറ്റ്
    ക്രേ​സ് ബി​സ്ക​റ്റ്സി​ന്‍റെ ജി.​സി.​സി ലോ​ഞ്ചി​ങ്​ ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​ർ കൂ​ടി​യാ​യ ന​ട​ൻ മോ​ഹ​ൻ​ലാ​ൽ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു. ക്രേ​സ് ബി​സ്ക​റ്റ്സ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചൊ​വ്വ​ഞ്ചേ​രി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ലി​സി​യാ​ൻ ചൊ​വ്വ​ഞ്ചേ​രി, ഫാ​സി​ല അ​സീ​സ്, സാ​മി​ൻ അ​സീ​സ്, ആ​മി​ന സി​ല്ല ചൊ​വ്വ​ഞ്ചേ​രി, നെ​ല്ല​റ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ക​രി​മ്പ​ന​ക്ക​ൽ, സി.​ഇ.​ഒ ഫ​സ്‌​ലു റ​ഹ്‌​മാ​ൻ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ബ്ദു​ല്ല പി.​കെ, കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്‍റ്​ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സി.​ജെ. റോ​യ്, റീ​ജ​ൻ​സി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ്​ ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌, വൈ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ൽ സ​ലാം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​മീ​പം

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ബി​സ്ക​റ്റ് ബ്രാ​ൻ​ഡാ​യ ക്രേ​സ് ബി​സ്‌​ക​റ്റ്‌​സ് ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലേ​ക്ക്. ബ്രാ​ൻ​ഡി​ന്‍റെ ഗ​ള്‍ഫ് വി​പ​ണി പ്ര​വേ​ശ​നം ന​ട​നും ബ്രാ​ൻ​ഡ് അം​ബാ​സ​ഡ​റു​മാ​യ മോ​ഹ​ന്‍ലാ​ല്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു.

    ദു​ബൈ പാ​ര്‍ക്ക് ഹ​യാ​ത്ത് ഹോ​ട്ട​ലി​ല്‍ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ക്രേ​സ് ബി​സ്‌​ക​റ്റ്സ്​, ആ​സ്കോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ അ​സീ​സ് ചൊ​വ്വ​ഞ്ചേ​രി, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ലി സി​യാ​ൻ ചൊ​വ്വ​ഞ്ചേ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും വി​വി​ധ ഗ​ൾ​ഫ് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ട്ട​ർ​മാ​ർ, വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ, ബി​സി​ന​സ് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    1980ലാ​ണ്​ ക്രേ​സ്​ ബി​സ്ക​റ്റ്​ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ വി​പ​ണി​യി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ത്. എ.​ആ​ര്‍. റ​ഹ്‌​മാ​ന്‍ കം​പോ​സ് ചെ​യ്ത ബ്രാ​ൻ​ഡ് മ്യൂ​സി​ക് ജി​ൻ​ഗി​ളും ബി​സ്‌​ക​റ്റി​നൊ​പ്പം ഏ​റെ ജ​ന​പ്രി​യ​മാ​യി​രു​ന്നു. 2019ല്‍ ​ആ​ണ്​ ക്രേ​സി​നെ ആ​സ്‌​കോ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ ഗ്രൂ​പ് ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്. ക്രേ​സ് ബി​സ്‌​ക​റ്റ്‌​സി​ന് പു​തു​ജീ​വ​ന്‍ ന​ല്‍കി, ലോ​ക​ത്തി​ന് മു​ന്നി​ല്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ബ്രാ​ന്‍ഡ് ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തെ​ന്ന്​ ആ​സ്​​കോ ഗ്ലോ​ബ​ൽ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റും ചെ​യ​ര്‍മാ​നു​മാ​യ അ​ബ്ദു​ല്‍ അ​സീ​സ് ചൊ​വ്വ​ഞ്ചേ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഗ​ള്‍ഫി​ലെ ലോ​ഞ്ചി​ങ്ങോ​ടെ യു.​എ.​ഇ, സൗ​ദി, ഖ​ത്ത​ർ, ബ​ഹ്റൈ​ന്‍, കു​വൈ​ത്ത്, ഒ​മാ​ന്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ സൂ​പ്പ​ര്‍, ഹൈ​പ്പ​ര്‍ മാ​ര്‍ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ ശൃം​ഖ​ല​ക​ളി​ലും ക്രേ​സ് ബി​സ്‌​ക​റ്റു​ക​ള്‍ ല​ഭ്യ​മാ​യി. ആ​ര്‍.​എ​ഫ്. ഡി​സ്ട്രി​ബ്യൂ​ഷ​ന്‍-​നെ​ല്ല​റ ആ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ക്രേ​സി​ന്‍റെ വി​ത​ര​ണ​ക്കാ​ര്‍.

