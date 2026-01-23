Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    23 Jan 2026 8:38 AM IST
    23 Jan 2026 8:38 AM IST

    സി.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 6 ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    സി.​പി.​എ​ൽ സീ​സ​ൺ 6 ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ചേ​ല​ക്ക​ര പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സീ​സ​ൺ -6 പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​സാ​ദ് പ്ര​കാ​ശ് പ​വാ​ർ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: കെ.​എം.​സി.​സി ചേ​ല​ക്ക​ര മ​ണ്ഡ​ലം ക​മ്മി​റ്റി സ്വ​ർ​ഗ​ധാ​ര സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന എ.​സി. അ​ഹ​മ്മ​ദ് മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ ചേ​ല​ക്ക​ര പ്രീ​മി​യ​ർ ലീ​ഗ് ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സീ​സ​ൺ-6​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. റാം​സ് അ​ഡ്വൈ​സേ​ഴ്സ് ഉ​ട​മ പ്ര​സാ​ദ് പ്ര​കാ​ശ് പ​വാ​ർ ആ​ണ്​ പോ​സ്റ്റ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ച​ട​ങ്ങി​ൽ ദു​ബൈ കെ.​എം.​സി.​സി തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ആ​ക്ടി​ങ്​ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​ഷ്റ​ഫ് കൊ​ടു​ങ്ങ​ല്ലൂ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഗ​ഫൂ​ർ പ​ട്ടി​ക്ക​ര, ട്ര​ഷ​റ​ർ ബ​ഷീ​ർ വ​ര​വൂ​ർ, സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗം മു​ഹ​മ്മ​ദ് വെ​ട്ടു​കാ​ട്, അ​ഷ്റ​ഫ് കി​ള്ളി​മം​ഗ​ലം, മ​ണ്ഡ​ലം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​സ​മ്മി​ൽ ത​ല​ശ്ശേ​രി, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷാ​ഹി​ർ ചെ​റു​തു​രു​ത്തി, അ​സീ​സ് ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ഫ്സ​ൽ ക​ള്ളി​മം​ഗ​ലം, രാ​ഹു​ൽ, അ​ന​സ്, ജു​വൈ​രി​യ അ​ഫ്സ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

