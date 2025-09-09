Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightകടം നൽകിയ പണം തിരികെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Sept 2025 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Sept 2025 8:40 AM IST

    കടം നൽകിയ പണം തിരികെ നൽകാൻ യുവാവിനോട് കോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    കടം നൽകിയ പണം തിരികെ നൽകാൻ യുവാവിനോട് കോടതി
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വാ​യ്പ​യാ​യി വാ​ങ്ങി​യ ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം യു​വ​തി​ക്ക് തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ യു​വാ​വി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി സി​വി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ക്ലെ​യിം​സ് കോ​ട​തി. യു​വാ​വി​ന്‍റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്കാ​യി​രു​ന്നു യു​വ​തി പ​ണം അ​യ​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യ​ത്. ഈ ​പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ യു​വാ​വ് വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. വാ​യ്പ വാ​ങ്ങി​യ പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കി​യെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ യു​വാ​വി​ന് സാ​ധി​ച്ച​തു​മി​ല്ല.

    വാ​യ്പ​ത്തു​ക​യും 12 ശ​ത​മാ​ന​വും പ​ലി​ശ​യും കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളും ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ ആ​വ​ശ്യം. യു​വാ​വി​ന്‍റെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് അ​റി​ഞ്ഞാ​ണ് താ​ന്‍ സ​ഹാ​യി​ച്ച​തെ​ന്നും യു​വ​തി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ണം അ​യ​ച്ചു​ന​ല്‍കി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ രേ​ഖ​ക​ള്‍ കോ​ട​തി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത ദി​വ​സം മു​ത​ല്‍ മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​സ​ഹി​തം പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:moneycourtyoung manOrders
    News Summary - Court orders young man to return money loaned
    Similar News
    Next Story
    X