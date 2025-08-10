Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Aug 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 6:50 AM IST

    മാതാവിന്‍റെ ചികിത്സ ചെലവ്​ നൽകണമെന്ന്​ യുവതിയോട്​ കോടതി

    2,83,103 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി ബി​ല്ല്​​
    ദു​ബൈ: മാ​താ​വി​ന്‍റെ ചി​കി​ത്സ​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബി​ല്ലാ​യി 2,83,103 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ ന​ൽ​കാ​ൻ മ​ക​ളോ​ട്​ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട്​ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ കോ​ട​തി. ഗ​ൾ​ഫ്​ പൗ​ര​ക്കെ​തി​രെ ദു​ബൈ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ആ​ശു​പ​ത്രി ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ധി. മാ​താ​വി​ന്‍റെ ചി​കി​ത്സ ചെ​ല​വ്​ വ​ഹി​ക്കാ​മെ​ന്ന്​ മ​ക​ൾ സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്ന​താ​യി ആ​ശു​പ​ത്രി കോ​ട​തി​യി​ൽ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, ചി​കി​ത്സ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​ശേ​ഷം 15,000 ദി​ർ​ഹം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ മ​ക​ൾ അ​ട​ച്ച​ത്.

    ബാ​ക്കി തു​ക അ​ട​ക്കാ​ൻ അ​വ​ർ വി​സ​മ്മ​തി​ച്ച​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. ആ​ശു​പ​ത്രി​യു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളും വി​ദ​ഗ്​​ധ​രു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക്ക്​ അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ മാ​താ​വി​നെ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ആ​കെ​ത്തു​ക​യു​ടെ അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ അ​ട​ക്ക​മാ​ണ്​ യു​വ​തി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്. കൂ​ടാ​തെ കോ​ട​തി ഫീ​സും മ​റ്റു​ ചെ​ല​വു​ക​ളും അ​ട​ക്ക​ണം.

