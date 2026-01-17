Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightയോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Jan 2026 7:00 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Jan 2026 7:00 AM IST

    യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ അ​സ​ഭ്യം; സ്ത്രീ 7,000 ​ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ൻ കോ​ട​തി വി​ധി

    text_fields
    bookmark_border
    യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ അ​സ​ഭ്യം; സ്ത്രീ 7,000 ​ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ൻ കോ​ട​തി വി​ധി
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: തൊ​ഴി​ലി​ട​ത്തി​ലെ യോ​ഗ​ത്തി​നി​ടെ സ്‌​കൂ​ള്‍ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റ​ര്‍ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നോ​ട്​ അ​സ​ഭ്യ​വ​ര്‍ഷം ന​ട​ത്തി​യ സ്ത്രീ​യോ​ട് 7,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ട​തി വി​ധി. അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി, സി​വി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് ക്ലെ​യിം​സ് കോ​ട​തി​യാ​ണ് സ്വ​കാ​ര്യ സ്‌​കൂ​ളി​ലെ അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന്‍ മേ​ധാ​വി​യു​ടെ പ​രാ​തി​യി​ല്‍ അ​നു​കൂ​ല വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. സ​ഹ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​രു​ടെ മു​ന്നി​ല്‍ വ​ച്ച് കീ​ഴ് ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി ത​ന്നെ അ​സ​ഭ്യം പ​റ​ഞ്ഞെ​ന്നും ഇ​തു​മൂ​ലം ത​നി​ക്ക് ധാ​ര്‍മി​ക​വും മാ​ന​സി​ക​വു​മാ​യ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ നേ​രി​ട്ടു​വെ​ന്നും ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. 50,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​വും കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ന്റെ ഫീ​സു​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ യോ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​രു​ടെ മു​ന്നി​ല്‍ വെ​ച്ച് അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി ചീ​ത്ത​വി​ളി​ച്ച പ്ര​തി കു​റ്റം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി വി​ധി. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ച​ര്‍ച്ച ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​യി​രു​ന്നു സ്ത്രീ ​ഇ​വി​ടേ​ക്ക് എ​ത്തി​യ​തും അ​സ​ഭ്യ​വ​ര്‍ഷം ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്.

    ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​രി​യാ​ണെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​തി​നു പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം കോ​ട​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ ആ​വ​ശ്യം പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ല. 7000 ദി​ര്‍ഹം മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളും അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക ഫീ​സും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Court orders woman to pay 7,000 dirhams for indecent behavior during meeting
    Similar News
    Next Story
    X