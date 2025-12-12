Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 7:34 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 7:34 AM IST

    വായ്പയിൽ അധിക പലിശ; 80,596 ദിര്‍ഹം തിരികെ നല്‍കണമെന്ന്​ കോടതി

    വായ്പയിൽ അധിക പലിശ; 80,596 ദിര്‍ഹം തിരികെ നല്‍കണമെന്ന്​ കോടതി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വാ​യ്പ​യി​ന്മേ​ൽ അ​ധി​ക പ​ലി​ശ ഈ​ടാ​ക്കി​യ ബാ​ങ്കി​നോ​ട് ഉ​പ​യോ​ക്താ​വി​ന് 80,596 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ ക​മേ​ഴ്സ്യ​ല്‍ കോ​ട​തി. തു​ക പൂ​ര്‍ണ​മാ​യി കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന സ​മ​യം വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ല്‍ മൂ​ന്ന് ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശി​ച്ചു.

    ബാ​ങ്ക് പ​ലി​ശ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ അ​ധി​ക​മാ​യി ഈ​ടാ​ക്കി​യ 80,596 ദി​ര്‍ഹ​വും ഇ​തി​ന്‍റെ പ​ലി​ശ​യും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 20,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. താ​ന്‍ മു​ട​ക്കം കൂ​ടാ​തെ വാ​യ്പ​ത്തു​ക തി​രി​ച്ച​ട​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍ ബാ​ങ്ക് അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി ത​ന്നി​ല്‍ നി​ന്ന് കൂ​ടു​ത​ല്‍ തു​ക പ​ലി​ശ​യാ​യി വാ​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു.

    ബാ​ങ്കി​ന്‍റെ പ്ര​തി​നി​ധി കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും പ​രാ​തി​യെ ഖ​ണ്ഡി​ക്കാ​നു​ള്ള തെ​ളി​വു​ക​ളൊ​ന്നും ഹാ​ജ​രാ​ക്കി​യി​ല്ല. കോ​ട​തി നി​യോ​ഗി​ച്ച സാ​മ്പ​ത്തി​ക​വി​ദ​ഗ്ധ​ന്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍റെ രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും ബാ​ങ്ക് 80,596 ദി​ര്‍ഹം അ​ധി​ക​മാ​യി ഈ​ടാ​ക്കി​യെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഈ ​തു​ക മൂ​ന്നു​ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​സ​ഹി​തം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ട​മ​ല്ലാ​തെ മ​റ്റ് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ളൊ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് നേ​രി​ട്ടി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്നും അ​തി​നാ​ല്‍ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    News Summary - Court orders return of Dh80,596 due to excess interest on loan
