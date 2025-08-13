Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 13 Aug 2025 9:11 AM IST
    date_range 13 Aug 2025 9:11 AM IST

    വനിതാ ഡോക്ടർക്ക് ശമ്പള കുടിശ്ശിക നൽകാൻ കോടതിവിധി

    ആരോഗ്യ സ്ഥാപനത്തിനെതിരെയാണ് വിധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശ​മ്പ​ള​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട കേ​സി​ൽ വ​നി​താ ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും നാ​ട്ടി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​മാ​ന​ടി​ക്ക​റ്റും എ​ക്‌​സ്പീ​രി​യ​ന്‍സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ന​ല്‍കാ​ന്‍ യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി. ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ല്‍ 84,542 ദി​ര്‍ഹ​മും 1,500 ദി​ര്‍ഹ​മി​ല്‍ കൂ​ടാ​ത്ത വി​മാ​ന​ടി​ക്ക​റ്റും ജോ​ലി ചെ​യ്ത കാ​ല​ത്തെ എ​ക്‌​സ്പീ​രി​യ​ന്‍സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ല്‍ 99,709 ദി​ര്‍ഹ​മും വാ​ര്‍ഷി​ക ലീ​വി​ന​ത്തി​ല്‍ 5,600 ദി​ര്‍ഹ​മും കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ തീ​യ​തി മു​ത​ല്‍ തു​ക​യു​ടെ 12 ശ​ത​മാ​ന​വും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ഇ​തി​നു പു​റ​മേ എ​ക്‌​സ്പീ​രി​യ​ന്‍സ് സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും 1,500 ദി​ര്‍ഹം ചെ​ല​വു​വ​രു​ന്ന വി​മാ​ന​ടി​ക്ക​റ്റും നി​യ​മ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​ന് ചെ​ല​വ​ഴി​ച്ച തു​ക​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ഡോ​ക്ട​ര്‍ ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    കോ​ട​തി രേ​ഖ​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​പ്പോ​ള്‍ ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് 14,000 ദി​ര്‍ഹം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​മ​ട​ക്കം 35,000 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു മാ​സ​ശ​മ്പ​ള​മെ​ന്നും ര​ണ്ടു​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ക​രാ​റി​ല്‍ ജോ​ലി​ക്കു​ക​യ​റി​യ ഇ​വ​ര്‍ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ല്‍ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി. വേ​ത​നം കു​ടി​ശ്ശി​ക​യു​ണ്ടെ​ന്ന ഡോ​ക്ട​റു​ടെ വാ​ദം നി​രാ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ഒ​രു തെ​ളി​വും ന​ല്‍കാ​ന്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞി​ല്ല. എ​ന്നാ​ല്‍, ഡോ​ക്ട​ര്‍ ജോ​ലി സ​മ​യ​ത്തി​ല്‍ വീ​ഴ്ച​വ​രു​ത്തി​യെ​ന്നും വൈ​കി വ​രു​ക​യും നേ​ര​ത്തേ പോ​വു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ലീ​വ് എ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും സ്ഥാ​പ​നം വാ​ദി​ച്ചു. എ​ന്നാ​ലി​ത്​ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ന്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നാ​യി​ല്ല.

    തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ല്‍ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​ത് എ​ന്ന​തി​നാ​ല്‍ അ​വ​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട വാ​ര്‍ഷി​ക ലീ​വി​ന​ത്തി​ലു​ള്ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​ക്ക്​ അ​ര്‍ഹ​യ​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    TAGS:UAE Newscourt ordersalary arrearsFemale doctor
