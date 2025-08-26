Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 26 Aug 2025 9:23 AM IST
    date_range 26 Aug 2025 9:23 AM IST

    മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ 11,000 ദിർഹം ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​​ കോ​ട​തി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​ ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ 11000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ സ്വ​കാ​ര്യ ക​മ്പ​നി​യോ​ട് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​ 11,000 ദി​ര്‍ഹ​വും അ​ത്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​തു മൂ​ലം താ​ന്‍ നേ​രി​ട്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 10,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ 21,000 ദി​ര്‍ഹം ക​മ്പ​നി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളും ക​മ്പ​നി വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്‍ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രു​ന്നു. മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ ശേ​ഷി, സ്വ​ദേ​ശി​വ​ത്​​ക​ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​നു​കീ​ഴി​ല്‍ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തൊ​ഴി​ല്‍ ക​രാ​ര്‍ ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു.

    താ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും എ​ന്നാ​ല്‍ ത​ന്നെ ക​മ്പ​നി ജോ​ലി​യി​ല്‍ നി​ന്നു പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യും ശ​മ്പ​ളം പി​ടി​ച്ചു​വെ​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. ഒ​രാ​ള്‍ ജോ​ലി​യെ​ടു​ത്താ​ല്‍ അ​തി​നു പ്ര​തി​ഫ​ലം ക​രാ​റി​ല്‍ നി​ഷ്‌​ക​ര്‍ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന മാ​ര്‍ഗ​ത്തി​ല്‍ യ​ഥാ​സ​മ​യം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന​താ​ണ് യു.​എ.​ഇ നി​യ​മ​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ശ​മ്പ​ളം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​നാ​യി തൊ​ഴി​ലാ​ളി ന​ല്‍കി​യി​രു​ന്ന ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​ണം കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ല്‍ സ്ഥാ​പ​നം പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടു​വെ​ന്ന് കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. തു​ട​ർ​ന്ന്​ മു​ന്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ൻ ജോ​ലി ചെ​യ്ത വ​ക​യി​ല്‍ ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള ഒ​രു​മാ​സ​ത്തെ ശ​മ്പ​ള​മാ​യ 11,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്കു നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    News Summary - Court orders former employee to be paid Dh11,000 in arrears
