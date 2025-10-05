Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    5 Oct 2025 8:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Oct 2025 8:56 AM IST

    ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ യു​വാ​വി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്

    ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ യു​വാ​വി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ്
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ത​ട്ടി​പ്പി​നി​ര​യാ​യ യു​വാ​വി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മ​ട​ക്കം 6,61,034 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി ആ​ന്‍ഡ് സി​വി​ല്‍ കോ​ട​തി. ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ പ്ര​തി​ക​ളെ മൂ​ന്നു​മാ​സ​ത്തെ ത​ട​വു​ശി​ക്ഷ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന മു​റ​യ്ക്ക് നാ​ടു​ക​ട​ത്താ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. 6,31,034 ദി​ര്‍ഹ​മാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ള്‍ യു​വാ​വി​ല്‍ നി​ന്ന് അ​പ​ഹ​രി​ച്ച​ത്.ഈ ​പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 30,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ന​ല്‍കാ​നാ​ണ്​ കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ള്‍ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്. ക്രി​മി​ന​ല്‍ കേ​സി​ല്‍ പ്ര​തി​ക​ള്‍ കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്നു ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത​ത്.

    കോ​ട​തി​യി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​വാ​ത്ത പ്ര​തി​ക​ൾ കു​റ്റം ചെ​യ്ത​താ​യി ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി നേ​ര​ത്തേ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നു ശേ​ഷ​മാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ത​ന്റെ മോ​ഷ​ണം പോ​യ പ​ണ​വും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 50,000 ദി​ര്‍ഹ​വും ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സി​വി​ല്‍ കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്ത​ത്. പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ചു ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ട കോ​ട​തി പ​ണം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ പ്ര​തി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തു​ക 30,000 ദി​ര്‍ഹം മ​തി​യാ​യ​താ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്തി.

    UAE News Gulf News court order compensation
    Court orders compensation for abducted youth
