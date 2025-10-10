Begin typing your search above and press return to search.
    10 Oct 2025 7:38 AM IST
    10 Oct 2025 7:38 AM IST

    വായ്പ വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നല്‍കാന്‍ കോടതിവിധി

    40,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വ്​
    വായ്പ വാങ്ങിയ പണം തിരികെ നല്‍കാന്‍ കോടതിവിധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വാ​യ്പ​യാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ 4,47,000 ദി​ര്‍ഹം തി​രി​കെ ന​ല്‍കാ​ന്‍ യു​വാ​വി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. വാ​യ്പ​യാ​യി ന​ല്‍കി​യ പ​ണം തി​രി​കെ കി​ട്ടാ​താ​യ​തോ​ടെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. താ​ന്‍ ന​ല്‍കി​യ പ​ണ​വും, തു​ക ന​ൽ​കു​ന്ന​തു​വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ലം വ​രെ ഒ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും അ​ട​ക്കം എ​തി​ര്‍ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍ നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്.

    എ​തി​ര്‍ക​ക്ഷി​ക്ക് പ​ല​ത​വ​ണ​യാ​യി പ​ണം കൈ​മാ​റി​യ​തി​ന്റെ തെ​ളി​വു​ക​ളും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. വാ​യ്പ​യി​ന​ത്തി​ല്‍ വാ​ങ്ങി​യ തു​ക​ക്ക്​ പു​റ​മെ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് ഇ​തു​മൂ​ലം നേ​രി​ട്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 40,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

    പ​ണം കൊ​ടു​ത്തു​തീ​ര്‍ക്കു​ന്ന​തു​വ​രെ തു​ക​യു​ടെ ഒ​മ്പ​ത് ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​യും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ല്‍ പ​റ​യു​ന്നു.

