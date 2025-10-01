Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    1 Oct 2025 7:33 AM IST
    Updated On
    1 Oct 2025 7:33 AM IST

    യുവതിയുടെ ദൃശ്യം പകർത്തിയ യുവാവിന് പിഴ വിധിച്ച് കോടതി

    യുവതിയുടെ ദൃശ്യം പകർത്തിയ യുവാവിന് പിഴ വിധിച്ച് കോടതി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ യു​വ​തി​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം പ​ക​ര്‍ത്തി​യ യു​വാ​വി​ന്​ 10,000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ വി​ധി​ച്ച്​ അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. ​അ​തോ​ടൊ​പ്പം യു​വ​തി​ക്ക് 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​നും കോ​ട​തി വി​ധി​ച്ചു.

    ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ശ​രി​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് കോ​ട​തി യു​വാ​വി​ന് നേ​ര​ത്തേ ചു​മ​ത്തി​യ 20,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് പു​റ​​​മെ 10,000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യൊ​ടു​ക്കാ​നും നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ​ത്.

    ത​ന്റെ സ​ൽ​പേ​രി​നും വി​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ഘാ​ത​മാ​യെ​ന്ന് ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ് യു​വാ​വി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി​ക്കാ​രി കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. പ്ര​തി കു​റ്റം ചെ​യ്തു​വെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്ന് പ​റ​ഞ്ഞാ​ണ് കോ​ട​തി ഇ​യാ​ളെ ശി​ക്ഷി​ച്ച​ത്.

    പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളും വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ പ്ര​തി​ക്ക് കോ​ട​തി നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി.

    TAGS:courtfinefilmingWomans
