Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജീവനക്കാരി കാർ വിറ്റ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 Sept 2025 8:04 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Sept 2025 8:04 PM IST

    ജീവനക്കാരി കാർ വിറ്റ് പണം കൈക്കലാക്കിയെന്ന്; തെളിവില്ലെന്ന്​ കോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    -വനിത സംരംഭകയുടെ കേസ്​ തള്ളി
    ജീവനക്കാരി കാർ വിറ്റ് പണം കൈക്കലാക്കിയെന്ന്; തെളിവില്ലെന്ന്​ കോടതി
    cancel

    അബൂദബി: പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോര്‍ണി ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് തന്‍റെ കാര്‍ വിറ്റഴിച്ച ജീവനക്കാരിക്കെതിരേ നിയമനടപടിയുമായി വനിത സംരംഭക. എന്നാൽ, തെളിവില്ലെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കോടതി കേസ്​ തള്ളി. തന്‍റെ കാര്‍ വിറ്റുകിട്ടിയ 1,10,000 ദിര്‍ഹം ജീവനക്കാരി നൽകിയില്ലെന്ന്​ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ്​ വനിത സംരംഭക അബൂദബി സിവില്‍ ഫാമിലി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്​.

    ജോലി സംബന്ധമായ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കായാണ് താന്‍ ജീവനക്കാരിയുടെ പേരില്‍ പവര്‍ ഓഫ് അറ്റോര്‍ണി നല്‍കിയിരുന്നതെന്നും ഇതുപയോഗിച്ച് തന്‍റെ വാഹനം സ്വദേശി പൗരന് വിറ്റ ശേഷം ഈ പണം കൈവശം വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുമായിരുന്നു പരാതി. നിരവധി തവണ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പണം തിരികെ നല്‍കിയില്ല.

    എന്നാല്‍, വാഹനം വിറ്റ വകയില്‍ തനിക്കു പണം ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും താൻ താമസിക്കുന്നത് ദുബൈയില്‍ ആയതിനാൽ ഈ കോടതിയുടെ പരിധിയില്‍ കേസ് വരില്ലെന്നും പരാതിക്കാരി വാദിച്ചു. അതേസമയം, വില്‍പന നടന്നത് അബൂദബിയിലായതിനാല്‍ അബൂദബി കോടതിക്ക് കേസ് കേള്‍ക്കുന്നതിന് അധികാരമുണ്ടെന്ന്​ കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

    തുടര്‍ന്ന് കോടതി സാങ്കേതികവിദഗ്ധനെ നിയോഗിച്ച് കാര്‍ വില്‍പന പരിശോധിച്ചു. താം ഡിജിറ്റല്‍ സര്‍വിസ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം മുഖേനയാണ് കാറിന്‍റെ വില്‍പന നടന്നിട്ടുള്ളതെന്നും ഇതിന് ബിസിനസുകാരിയുടെ ഡിജിറ്റല്‍ അംഗീകാരം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നും സാങ്കേതിക വിദഗ്ധന്‍ കണ്ടെത്തി. ഈ പ്രക്രിയയില്‍ ജീവനക്കാരി ഇടപെട്ടതിനു തെളിവില്ലെന്നും കോടതിക്ക്​ ബോധ്യമായി. തുടര്‍ന്ന് കേസ് തള്ളിയ കോടതി പരാതിക്കാരിയോട് കോടതിച്ചെലവ് മുഴുവന്‍ വഹിക്കാൻ നിർദേശിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:employeelegal actionDigital Platformsold carWoman EntrepreneurAbu Dhabi CourtPower of Attorney
    News Summary - Court finds no evidence that employee sold car and took money
    Similar News
    Next Story
    X