Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 6:42 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 6:42 PM IST

    കേടായ ജെറ്റ് സ്കീ വിൽപന; ഉപഭോക്​താവിന്​ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച്​ കോടതി

    കേടായ ജെറ്റ് സ്കീ വിൽപന; ഉപഭോക്​താവിന്​ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച്​ കോടതി
    അബൂദബി: സാ​ങ്കേതിക തകരാറുള്ള ജെറ്റ് സ്‌കീ വിൽപന നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ ഉപഭോക്​താവിന്​ നഷ്ടപരിഹാരം വിധിച്ച്​ അബൂദബി സിവിൽ ഫാമിലി കോടതി. വിൽപനക്കാരൻ ജെറ്റ്​ സ്കീയുടെ തുകയായ 55,000 ദിർഹവും 3,000 ദിർഹം നഷ്ടപരിഹാരവും ഉപഭോക്​താവിന്​ നൽകണമെന്നാണ്​ കോടതി വിധിച്ചത്​. ജെറ്റ്​ സ്​കീ വാങ്ങിയ ശേഷം വെറും 14 മണിക്കൂര്‍ മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചത്​. പുതിയതിനു സമാനമാണെന്ന്​ വിശ്വസിപ്പിച്ചായിരുന്നു വില്‍പ്പനക്കാരന്‍ ജെറ്റ് സ്‌കീ പരാതിക്കാരന് കൈമാറിയിരുന്നത്​. എന്നാല്‍ കടലില്‍ പരീക്ഷണയോടിക്കലില്‍ തന്നെ ജെറ്റ് സ്‌കീ തകരാറിലായി. ഇത്​ പരിഹരിക്കാനായി പ്രദേശത്തെ വര്‍ക് ഷോപ്പിലെത്തിച്ചപ്പോഴാണ്​ ജെറ്റ് സ്‌കീ 6987 മൈല്‍ ഓടിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും വില്‍പ്പനക്കാരന്‍ പറഞ്ഞതു പോലെ 14 മണിക്കൂറല്ല 320 മണിക്കൂറാണ് അത് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും വ്യക്തമായത്.

    വാഹനം പ്രവര്‍ത്തിച്ച മണിക്കൂറുകള്‍ പൂജ്യമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നുവെന്നും വര്‍ക് ഷോപ്പില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തി. ഇതോടെ​ പരാതിക്കാരന്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. വില്‍പ്പനക്കാരൻ തകരാറുകള്‍ മറച്ചുവച്ചാണ് ഉത്​പന്നം വിറ്റതെന്നും കോടതി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന്​ വാഹനത്തിന് ഈടാക്കിയ 55,000 ദിര്‍ഹവും നഷ്ടപരിഹാരമായി 3000 ദിര്‍ഹവും നല്‍കാന്‍ കോടതി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

