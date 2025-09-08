Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightതട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 8:53 AM IST

    തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചെന്ന കേസ്;​ രണ്ടുപേരെ വെറുതെവിട്ട്​ കോടതി

    text_fields
    bookmark_border
    court
    cancel

    ദു​ബൈ: സ്ത്രീ​യെ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന കേ​സി​ൽ സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ ര​ണ്ടു​പേ​രെ വെ​റു​തെ​വി​ട്ട വി​ധി ശ​രി​വെ​ച്ച്​ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി. പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച അ​പ്പീ​ൽ ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ കീ​ഴ്​​കോ​ട​തി​യു​ടെ വി​ധി ശ​രി​വെ​ച്ച്​ അ​ന്തി​മ വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.കേ​സ്​ ഫ​യ​ലു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക​യും പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍റെ വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കു​ക​യും​ചെ​യ്ത ശേ​ഷ​മാ​ണ്​ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ര​ണ്ടു​പേ​രും സം​ശ​യാ​തീ​ത​മാ​യി കു​റ്റ​ക്കാ​രാ​ണെ​ന്ന്​ പ​റ​യാ​ൻ തെ​ളി​വു​ക​ൾ അ​പ​ര്യാ​പ്ത​മാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    കേ​സി​ൽ ആ​രോ​പി​ത​രി​ൽ ഒ​രാ​ൾ സ്ത്രീ​യെ പ്ര​ലോ​ഭി​പ്പി​ച്ച്​ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ളു​ടെ അ​ൽ താ​യ്​ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ സ്വ​കാ​ര്യ ഫാ​മി​ലെ​ത്തി​ച്ച്​ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ്​ കേ​സ്. സ്ത്രീ​യു​ടെ സ​മ്മ​ത​ത്തോ​ടെ​യ​ല്ലാ​തെ താ​മ​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും കൊ​ല്ലു​മെ​ന്ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​​പ്പെ​ടു​ത്തി ലൈം​ഗി​ക​മാ​യി പീ​ഡി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ശാ​രീ​രി​ക​മാ​യി ഉ​പ​ദ്ര​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ്​ ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഫോ​റ​ൻ​സി​ക്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ൽ ചെ​റി​യ പ​രി​ക്കു​ക​ൾ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ​യാ​ൾ ആ​ദ്യ​ത്തെ​യാ​ളെ പീ​ഡ​ന​ത്തി​ൽ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യാ​ണ്​ കേ​സ്. യു.​എ.​ഇ ശി​ക്ഷ​നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ത​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​ക​ൽ, ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മം, ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ൽ, ശാ​രീ​രി​ക മ​ർ​ദ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ശി​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്. നേ​ര​ത്തേ ജൂ​ണി​ൽ ഫ​സ്റ്റ്​ ഇ​ൻ​സ്റ്റ​ൻ​സ്​ കോ​ട​തി ര​ണ്ടു​പേ​രെ​യും വെ​റു​തെ​വി​ടു​ക​യും സ്ത്രീ​യു​ടെ സി​വി​ൽ ക്ലെ​യിം നി​ര​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു. പ​രാ​തി​ക്കാ​രി കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വും ലീ​ഗ​ൽ ഫീ​സാ​യി 2,000 ദി​ർ​ഹം അ​ട​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു.എ​ന്നാ​ൽ പ​ബ്ലി​ക്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ കേ​സി​ൽ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.കേ​സി​ൽ വി​ധി പ​റ​ഞ്ഞ അ​പ്പീ​ൽ കോ​ട​തി ക്രി​മി​ന​ൽ കു​റ്റ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ സം​ശ​യാ​തീ​ത​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ വേ​ണ​മെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:courtUAE NewsGulf NewskidnappingRape Case
    News Summary - Court acquits two in kidnapping and rape case
    Similar News
    Next Story
    X