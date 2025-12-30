Begin typing your search above and press return to search.
    30 Dec 2025 6:21 AM IST
    30 Dec 2025 6:21 AM IST

    ആ​വേ​ശ​മാ​യി​ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​

    സെ​റ്റ്​​ഗോ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്​
    ആ​വേ​ശ​മാ​യി​ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​
    സെ​റ്റ്​​ഗോ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്

    ജേ​താ​ക്ക​ൾ ട്രോ​ഫി​യു​മാ​യി

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ടീ​മു​ക​ളുമായി സെ​റ്റ്​​ഗോ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ഇ​ൻ​ഡോ​ർ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ആ​​വേ​ശകരമായ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ട്ര​ൻ​സ്​ ഇ​വ​ന്‍റ്​​സ്​ (ഫ​ർ​ന​ക്​ ഗ്രൂ​പ്പ്) ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്ക്​ ട്രോ​ഫി​ക​ളും മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചു. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഐ​ക്യ​വും പ​ര​സ്പ​ര സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും പോ​സി​റ്റീ​വാ​യ കാ​യി​ക സം​സ്കാ​ര​വും സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട​തെ​ന്ന്​ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ മു​ൻ ദേ​ശീ​യ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടീം ​ക്യാ​പ്​​റ്റ​നും സെ​റ്റ്​​ഗോ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ സി.​പി. റി​സ്​​വാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. മു​ഴു​വ​ൻ ടീ​മു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന്​ മി​ക​ച്ച പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​മാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ്ര​ക​ട​മാ​യ​ത്. ക​മ​ൽ പേ, ​എ​മ്​​റി​ൽ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ പ്രാ​യോ​ജ​ക​ർ.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ പ​രി​ശീ​ല​ന​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​ണ്​ സെ​റ്റ്ഗോ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി. യു​വ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ പ​രി​പോ​ഷി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ കാ​യി​ക​സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും യു​വാ​ക്ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മാ​യി കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും മു​ൻ​നി​ര​യി​ലാ​ണ്​ സെ​റ്റ്​​ഗോ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​യെ​ന്നും സി.​പി. റി​സ്​​വാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

