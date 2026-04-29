    Posted On
    date_range 29 April 2026 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 29 April 2026 9:15 AM IST

    പകർപ്പവകാശ ലംഘനം: 13,667 വെബ്​സൈറ്റുകൾ ​​നിരോധിച്ചു

    ‘ഇൻസ്റ്റബ്ലോക്ക്​’ സെന്‍റർ ഇതുവരെ നിരോധിച്ചത്​ അരലക്ഷത്തോളം വെബ്​സൈറ്റുകൾ
    ദുബൈ: പകർപ്പവകാശ ലംഘനം തടയുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തിനിടെ രാജ്യത്ത്​ 13,667 വെബ്​സൈറ്റുകൾ നിരോധിച്ചതായി സാമ്പത്തിക-ടൂറിസം മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നിരോധിച്ച വെബ്​സൈറ്റുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ 400 ശതമാനമാനത്തിന്‍റെ​ വർധനവാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ‘ഇൻസ്റ്റ​ബ്ലോക്ക്​’ സെന്‍റർ ആരംഭിച്ച ശേഷം നിയമലംഘനം കണ്ടെത്തിയ​ 47,667 വെബ്​സൈറ്റുകളാണ്​ നിരോധിച്ചത്​.

    പകർപ്പവകാശ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ചതാണ്​ ‘ഇൻസ്റ്റ്​​ബ്ലോക്ക്​’ സെന്‍റർ. നിർമിത ബുദ്ധി സാ​ങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ്​ ഇൻസ്റ്റബ്ലോക്ക്​ സെന്‍റർ​ യഥാസമയം ഡിജിറ്റൽ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വെബ്​സൈറ്റുകൾ വേഗത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ്​ നടപടിയെടുക്കുകയും ചെയ്തത്​. ഇൻസ്റ്റബ്ലോക്ക്​ സംരംഭത്തിന്‍റെ വിപുലീകരണം ബൗദ്ധിക സ്വത്താവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനും നിയന്ത്രണങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള യു.എ.ഇയുടെ കഴിവ്​ ശക്​തിപ്പെടുത്തിയതായി സാമ്പത്തിക-ടൂറിസം മന്ത്രാലയത്തിലെ ബൗദ്ധിക സ്വത്താവകാശ വിഭാഗം അസി. അണ്ടർ സെക്രട്ടറി ഡോ. അബ്​ദുറഹ്​മാൻ ഹസൻ അൽ മുഐനി പറഞ്ഞു.

    ടെലികമ്യൂണിക്കേഷൻസ്​ ആൻഡ്​ ഡിജിറ്റൽ ഗവൺമെന്‍റ്​ റഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റിയുമായി കൈകോർത്താണ്​ നിയമലംഘനം നടത്തുന്ന വെബ്​സൈറ്റുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള പ്രത്യേക കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്​. പ്രമുഖ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്​ഫോമുകളായ അബൂബദി മീഡിയ നെറ്റ്​വർക്ക്​, എം.ബിസി ഷാഹിദ്​, ഒ.എസ്​.എൻ, യാങ്കോ പ്ലേ, സ്റ്റാർസ്​പ്ലേ എന്നിവയും ബ്രാൻഡ്​ ഓണേഴ്​സ്​ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്​, നിസാൻ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​ എന്നിവരുടെയും സഹകരണവും ദൗത്യത്തിനുണ്ടായിരുന്നതായി അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. റമദാൻ കാലയളവിൽ ആകെ 5,677 വെബ്​സൈറ്റുകളാണ്​ നിരോധിച്ചത്​.

    ഇതിൽ 2025ൽ 2,217 വെബ്​സൈറ്റുകളും 2024ൽ 1,117 വെബ്​സൈറ്റുകളും 2023ൽ 62 വെബ്​സൈറ്റുകളും ഉൾപ്പെടും. കാമ്പയിൻ കാലയളവിൽ 24 മണിക്കൂറും നിരീക്ഷണം നിലനിർത്തിയിരുന്നു. ബൗദ്ധിക സ്വത്താവകാശ നിയമലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ച്​ ബോധവത്​കരണവും കാമ്പയിനിലൂടെ നടത്തിയിരുന്നു.

    TAGS:websites bannedcopyright infringement
    News Summary - Copyright infringement: 13,667 websites banned
