Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Dec 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Dec 2025 7:55 AM IST

    സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം; ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ-​മി​ഡി​ൽ​സെ​ക്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ധാ​ര​ണ

    സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ​ഠ​ന സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മാണ് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം
    സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം; ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ-​മി​ഡി​ൽ​സെ​ക്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ധാ​ര​ണ
    മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​വാ​ദ് അ​ൽ അ​വീ​വും മി​ഡി​ൽ​സെ​ക്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്രോ ​വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റും ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പ്ര​ഫ. സെ​ഡ്വി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്‍റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ് (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) മി​ഡി​ൽ​സെ​ക്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ദു​ബൈ​യു​മാ​യി ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    അ​ൽ ജാ​ഫ്​​ലി​യ​യി​ലെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന്‍റെ മു​ഖ്യ കാ​ര്യാ​ല​യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്. സ​ർ​ക്കാ​ർ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ ക​ഴി​വു​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യ പ​ഠ​ന സം​സ്കാ​രം വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം. ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ ഹ്യൂ​മ​ൻ റി​സോ​ഴ്സ് ആ​ൻ​ഡ് ഫി​നാ​ൻ​സ് സെ​ക്ട​ർ അ​സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​വാ​ദ് അ​ൽ അ​വീം, മി​ഡി​ൽ​സെ​ക്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി പ്രോ ​വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​റും ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ പ്ര​ഫ. സെ​ഡ്വി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സ് എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച​ത്.അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് നി​ല​വാ​ര​വും പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച് സ്പോ​ർ​ട്സ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ത്യേ​ക ഡി​പ്ലോ​മ പ്രോ​ഗ്രാം ഈ ​ക​രാ​ർ വ​ഴി വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും നൂ​ത​ന​മാ​യി കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നൈ​പു​ണ്യ​വും അ​റി​വും ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് പ്രോ​ഗ്രാ​മി​ലൂ​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. മി​ഡി​ൽ​സെ​ക്സ് യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​യു​ടെ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി സം​യു​ക്ത ക​രി​ക്കു​ലം രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, വി​ജ്ഞാ​ന വി​നി​മ​യം, മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ക​രാ​റി​ലൂ​ടെ ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​നാ​ണ് വ​കു​പ്പ് എ​പ്പോ​ഴും മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​വാ​ദ് അ​ൽ അ​വീം പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന സ്വ​പ്ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കൊ​പ്പം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന, വി​ജ്ഞാ​ന​ത്തി​ലൂ​ന്നി​യ ഒ​രു തൊ​ഴി​ൽ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഈ ​പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര നി​ല​വാ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പ്രോ​ഗ്രാം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ടെ​ന്ന് പ്ര​ഫ. സെ​ഡ്വി​ൻ ഫെ​ർ​ണാ​ണ്ട​സും പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക അ​ജ​ണ്ട​യാ​യ ഡി33​യു​മാ​യി യോ​ജി​ച്ച് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​സം​രം​ഭം, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​ത​ന​ത്വം കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​ക​സ​ന കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക​നു​സൃ​ത​മാ​യി മാ​ന​വ​വി​ഭ​വ​ശേ​ഷി​യി​ൽ നി​ക്ഷേ​പം ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ നൈ​പു​ണ്യ​ങ്ങ​ൾ ജീ​വ​ന​ക്കാ​രി​ൽ വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​ക​രാ​ർ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കും.

    News Summary - Cooperation in sports management; G.D.R.F.A.-Middlesex University holds
