Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:37 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:37 AM IST

    പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    പാ​ച​ക മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ‘ഏ​ഞ്ച​ല്‍സ് ഓ​ഫ് പാ​ര​ഡൈ​സ്’ ന​ട​ത്തി​യ പാ​ച​ക

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ള്‍

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ‘ഏ​ഞ്ച​ല്‍സ് ഓ​ഫ് പാ​ര​ഡൈ​സ്’ കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യു​ടെ വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ന്ന പാ​ച​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ള്‍ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി. ബീ​ഗം ഷാ​ഹി​ന ആ​യി​രു​ന്നു വി​ധി​ക​ര്‍ത്താ​വ്. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യു​ള്ള മാ​സ്റ്റ​ര്‍ ഷെ​ഫ് ജൂ​നി​യ​ര്‍ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ അ​ഹ്മ​ദ് യ​സാ​ന്‍ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ഷ​മ്മ ഷെ​റീ​ന്‍ ര​ണ്ടും റ​യാ ഫാ​യി​സ് മൂ​ന്നും സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ഐ​സ മെ​ഹ​ക്, ആ​ബി​യ ജ​ഷ​ന്‍, ഫാ​ത്തി​മ സോ​യ എ​ന്നി​വ​ര്‍ പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും അ​ര്‍ഹ​രാ​യി.

    കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ള്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത ഫാ​മി​ലി കു​ക്ക് ഓ​ഫ് ച​ല​ഞ്ചി​ല്‍ ഫ​ര്‍സി റി​ഷാ​ദ്, റി​സ്‍വാ​ന ഹൈ​ദ​ര​ലി, ഷ​രീ​ഫ​ത്ത് എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങി​യ ടീം ​ക്വി​നോ​വ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടി. ടീം ​ലോ​ഖ ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​ത്തും, ടീം ​ഫ്‌​ലേ​വ​ര്‍ ക്വീ​ന്‍സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​ത്തും എ​ത്തി. ര​ക്ഷ​ക​ര്‍ത്താ​ക്ക​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​ത്തി​ന് ഗ്രൂ​പ് അ​ഡ്മി​ന്‍മാ​രാ​യ സ​ഹ​ദി​യ, ര​ഹ്ന, ഷ​ഹ​ര്‍ബാ​ന്‍, ഖ​മ​റു​ന്നീ​സ എ​ന്നി​വ​ര്‍ ന​ന്ദി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

