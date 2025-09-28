Begin typing your search above and press return to search.
    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന: സാം ​ആ​ല്‍ട്ട്മാ​ന് ഹോ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​ഫോ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സാ​ണ്​ ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്​
    നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ലെ സം​ഭാ​വ​ന: സാം ​ആ​ല്‍ട്ട്മാ​ന് ഹോ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്
    ഓ​പ​ണ്‍ എ.​ഐ സി.​ഇ.​ഒ സാം ​ആ​ല്‍ട്ട്മാ​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍

    സാ​യി​ദ് യൂ​നി​ഫോ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സ്​ ഹോ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​ഫോ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സി (എം.​ബി.​ഇ​സെ​ഡ്.​യു.​​എ.​ഐ) ന്‍റെ ആ​ദ്യ ഹോ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റി​ന് അ​ര്‍ഹ​നാ​യി ഓ​പ​ണ്‍ എ.​ഐ സി.​ഇ.​ഒ സാം ​ആ​ല്‍ട്ട്മാ​ന്‍. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ആ​സ്ഥാ​ന​ത്ത് ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സാം ​ആ​ല്‍ട്ട്മാ​ന്‍ ഹോ​ണ​റ​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. അ​ബൂ​ദ​ബി കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും അ​ബൂ​ദ​ബി എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് ആ​ല്‍ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി ന​ല്‍കി​യ ആ​ദ​ര​വി​ന് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞ സാം ​ആ​ല്‍ട്ട്മാ​ന്‍ എ.​ഐ ഗ​വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ല്‍ യു.​എ.​ഇ​യും യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യും കാ​ഴ്ച​വ​യ്ക്കു​ന്ന പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​ശം​സി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഗ​വേ​ഷ​ണ ലാ​ബു​ക​ളി​ല്‍ നി​ന്ന് യ​ഥാ​ര്‍ഥ ലോ​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക് നി​ര്‍മി​ത​ബു​ദ്ധി​യെ അ​ഭൂ​ത​പൂ​ര്‍വ​മാ​യ തോ​തി​ല്‍ പ​രി​വ​ര്‍ത്ത​നം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ലും ചാ​റ്റ് ജി​പി​റ്റി​യി​ലൂ​ടെ​യും ഓ​പ​ണ്‍ ഐ​യു​ടെ മ​റ്റ് ഉ​ല്‍പ്പ​ന്ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള കോ​ടി​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ക്ക് നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി ല​ഭ്യ​മാ​ക്കി​യ​തി​ല്‍ അ​ദ്ദേ​ഹം വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്കി​നെ മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​ണ് ഹോ​ണ​റി​റി ഡോ​ക്ട​റേ​റ്റ് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യി​ല്‍ ബി​രു​ദ​കോ​ഴ്‌​സു​ക​ള്‍ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന ആ​ദ്യ ഗ​വേ​ഷ​ണ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി​യാ​യ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സാ​യി​ദ് യൂ​നി​ഫോ​ഴ്‌​സി​റ്റി ഓ​ഫ് ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സ് 2019ലാ​ണ് അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ല്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ആ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ഷ്യ​ല്‍ ഇ​ന്‍റ​ലി​ജ​ന്‍സ്, കം​പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ്, കം​പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ വി​ഷ​ന്‍, മെ​ഷീ​ന്‍ ലേ​ണി​ങ്, നാ​ച്ചു​റ​ല്‍ ലാം​ഗ്വേ​ജ് പ്രോ​സ​സി​ങ്, റോ​ബോ​ട്ടി​ക്‌​സ്, സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്‌​സ്, ഡാ​റ്റ സ​യ​ന്‍സ് എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ ബി​രു​ദ, ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര, പി.​എ​ച്ച്ഡി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ള്‍ വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്യു​ന്ന സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല പു​തി​യ ത​ല​മു​റ​യി​ലെ എ.​ഐ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളേ​യും വി​ദ​ഗ്ധ​രെ​യും സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു.

    TAGS:Artificial IntelligenceUAE Newsgulf news malayalam
    News Summary - Contributions to Artificial Intelligence: Honorary Doctorate for Sam Altman
