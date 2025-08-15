Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅവഹേളനം; 25,000...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Aug 2025 8:41 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Aug 2025 8:41 AM IST

    അവഹേളനം; 25,000 ദിര്‍ഹം നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ വിധി

    text_fields
    bookmark_border
    court
    cancel

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​വ​ഹേ​ളി​ച്ച​തി​നും അ​സ​ഭ്യ​വ​ര്‍ഷം ന​ട​ത്തി​യ​തി​നും യു​വാ​വി​നോ​ട് പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യാ​യ യു​വ​തി​ക്ക് 25,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​നും പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വ് വ​ഹി​ക്കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട് അ​ബൂ​ദ​ബി ഫാ​മി​ലി സി​വി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റി​വ് കോ​ട​തി. യു​വ​തി ആ​ദ്യം കീ​ഴ്‌​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും പ്ര​തി​യെ വെ​റു​തെ വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്‍ ഇ​തി​നെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ അ​പ്പീ​ല്‍ കോ​ട​തി പ്ര​തി കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ​ണെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തു​ക​യും 2000 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ് പ​ര​മോ​ന്ന​ത കോ​ട​തി​യും ശ​രി​വെ​ച്ചു. പ്ര​തി​യു​ടെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ താ​ന്‍ നേ​രി​ട്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ക​ള്‍ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 60,000 ദി​ര്‍ഹം ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് യു​വ​തി ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍, യു​വാ​വി​ന്റെ പ്ര​വൃ​ത്തി​യി​ലൂ​ടെ യു​വ​തി​ക്ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ന​ഷ്ടം സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​ന് തെ​ളി​വു​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ കോ​ട​തി 25,000 ദി​ര്‍ഹം മ​തി​യാ​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​ണെ​ന്ന് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newscontemptcompensation
    News Summary - Contempt; Judge orders compensation of 25,000 dirhams
    Similar News
    Next Story
    X