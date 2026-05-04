    U.A.E
    Posted On
    date_range 4 May 2026 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 4 May 2026 7:21 AM IST

    ബ്ലൂലൈൻ തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണം തുടങ്ങി

    ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ നിർമാണ പ്രവൃത്തികൾ ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു
    ബ്ലൂലൈൻ തുരങ്കപാതയുടെ നിർമാണം തുടങ്ങി
    മെട്രോ ബ്ലൂലൈനിന്‍റെ ടണൽ നിർമാണം ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദിനൊപ്പം മറ്റ്​ ശൈഖുമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും

    ദുബൈ: മെട്രോ ബ്ലൂലൈനിന്‍റെ ടണൽ നിർമാണം യു.എ.ഇ വൈസ്​ പ്രസിഡന്‍റും പ്രധാനമന്ത്രിയും ദുബൈ ഭരണാധികാരിയുമായ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ ബിൻ റാശിദ്​ ആൽ മക്​തൂം ഉദ്​ഘാടനം ചെയ്തു. ലോകത്തെ ഏറ്റവും പുതിയതും ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതുമായ മെട്രോ ലൈനായിരിക്കും ബ്ലൂലൈൻ എന്ന്​​ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ പറഞ്ഞു. 30 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ബ്ലൂലൈനിൽ 15.5 കിലോമീറ്റർ ഭൂഗർഭപാതയാണ്​. ബാക്കി 14.5 കിലോമീറ്ററാണ്​ ഭൂമിക്ക്​ മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക. ​ 2050 കോടി ദിർഹമാണ്​ പദ്ധതിയുടെ ആകെ ചെലവ്​. 2029 സെപ്​റ്റംബർ ഒമ്പതിന്​ പദ്ധതി ജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നു നൽകും. ഇതിനായി 10,000ത്തോളം ജീവനക്കാരാണ്​ പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നത്​. റെഡ്​ ലൈനിൽ സെൻട്രൽ പോയിന്‍റ്​ സ്​റ്റേഷനുമായും ഗ്രീൻ ലൈനിൽ ക്രീക്ക്​ സ്​റ്റേഷനുമായും ബ്ലൂലൈനിലെ ബന്ധിപ്പിക്കും. രണ്ട്​ റൂട്ടുകൾക്കിടയിൽ 14 സ്​റ്റേഷനുകളാണ്​ ഉൾപ്പെടുക​. ബ്ലൂ ലൈൻ വരുന്നതോടെ യാത്ര സമയം 20 ശതമാനം വരെ കുറയുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷ. ദുബൈ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളവും ഒമ്പത്​ പ്രധാന പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിൽ നേരിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനാൽ യാത്രക്ക്​ 10 മുതൽ 25 മിനിറ്റ്​ വരെ മാത്രമേ എടുക്കൂ. 2029 ഓടെ 50,000ത്തിലധികം വിദ്യാർഥികളെ ഉൾകൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന അകാദമിക്​ സിറ്റി, എമിറേറ്റിലെ പ്രധാന നഗര കേന്ദ്രമായ ദുബൈ സിലിക്കൻ ഒയാസിസ്​ എന്നിവയുമായും ബ്ലൂ ലൈനിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്​. ബ്ലൂലൈനിലെ പ്രധാന സ്​റ്റേഷനിൽ ഒന്നായ ഇമാർ പ്രോപ്പർട്ടീസ്​ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മെട്രോ സ്​റ്റേഷനായിരിക്കും. ഗതാഗത രംഗത്തെ നിക്ഷേപം ഭാവിയിലേക്കുള്ള നിക്ഷേപമാണെന്ന്​ ഉദ്​ഘാടന ശേഷം ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ വ്യക്​തമാക്കി. പുതിയ പാത കൂടുതൽ ബന്ധിതവും കാര്യക്ഷമവും സുസ്ഥിരവുമായ നഗരത്തെ നിർമിക്കും. കൃത്യമായ പ്ലാനും മാർഗ നിർദേശങ്ങളും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരവും അനുസരിച്ചാണ്​ പദ്ധതി മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്​. 180 റെയിൽവേ വിദഗ്​ധരും എൻജിനീയർമാരുമാണ്​ പദ്ധതിക്ക്​ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്നതെന്നും ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇന്‍റർനാഷനൽ സിറ്റി 1 സ്​റ്റേഷൻ സൈറ്റിലെത്തിയ അദ്ദേഹത്തെ ആർ.ടി.എ ചെയർമാൻ മതാർ അൽ അൽ തായർ സ്വീകരിച്ചു.

    തുടർന്ന്​ ​ടണൽ ബോറിങ്​ മെഷീനിന്‍റെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നതിനായുള്ള സിഗനൽ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ നൽകി. 163 മീറ്റ നീളമുള്ള മെഷീന്​ 2000 ടണ്ണാണ്​ ഭാരം. പ്രതിദിനം ഏതാണ്ട്​ 13 മുതൽ 17 മീറ്റർ വരെ കുഴിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്​. ബ്ലൂനൈൻ കൂടാതെ ഗോൾഡ്​ ലൈനും അടുത്തിടെ ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ്​ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. 3400 കോടി ദിർഹമാണ്​ ചെലവ്​. ദുബൈ മെട്രോ ശൃംഖലയും ഇത്തിഹാദ്​ റെയിലും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ലൈനാണിത്​.

    TAGS:UAEblue linegulfnewsmalayalam
    News Summary - Construction of the Blue Line Tunnel has begun
