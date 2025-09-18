Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightദുബൈ ലിവാനിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:34 AM IST

    ദുബൈ ലിവാനിൽ ‘കോൺഫിഡന്റ് പ്രസ്റ്റൺ’ നിർമാണം തുടങ്ങി

    text_fields
    bookmark_border
    99 ആ​ഡം​ബ​ര സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോം ​യൂ​നി​റ്റു​ക​ളാ​ണ്​ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്​
    ദുബൈ ലിവാനിൽ ‘കോൺഫിഡന്റ് പ്രസ്റ്റൺ’ നിർമാണം തുടങ്ങി
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ ഇ​ന്ത്യ​ൻ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് ഡെ​വ​ല​പ്പ​റാ​യ കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്റ് ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ പു​തി​യ ആ​ഡം​ബ​ര താ​മ​സ സ​മു​ച്ച​യം ദു​ബൈ​യി​ൽ നി​ർ​മാ​ണം ആ​രം​ഭി​ച്ചു. ദു​ബൈ ലി​വാ​നി​ലാ​ണ് 99 സ്മാ​ർ​ട്ട് ഹോം ​യൂ​നി​റ്റ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന ബ​ഹു​നി​ല സ​മു​ച്ച​യം ഉ​യ​രു​ക.കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്റ് പ്ര​സ്റ്റ​ൺ എ​ന്ന പേ​രി​ലാ​ണ് ലി​വാ​നി​ൽ പു​തി​യ ആ​ഡം​ബ​ര താ​മ​സ സ​മു​ച്ച​യം നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്റ് ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​റോ​യ് സി.​ജെ, ദു​ബൈ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ രോ​ഹി​ത് റോ​യ് എ​ന്നി​വ​രു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട്ടു. 16 മാ​സം കൊ​ണ്ട് നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്റ് ലാ​ൻ​കാ​സ്റ്റ​ർ എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി യൂ​നി​റ്റ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് താ​ക്കോ​ൽ കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. 11 മാ​സം കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ​ത്.

    കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്റ് ലാ​ൻ​കാ​സ്റ്റ​റി​ന് ല​ഭി​ച്ച മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണം ക​മ്പ​നി​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​രു​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​റോ​യ് സി.​ജെ പ​റ​ഞ്ഞു. ടോ​വി​നോ നാ​യ​ക​നാ​യി പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി​യ ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി​ക്കു ശേ​ഷം കോ​ൺ​ഫി​ഡ​ന്റ് ഗ്രൂ​പ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന അ​നോ​മി, ബാം​ഗ്ലൂ​ർ ഹൈ ​എ​ന്നീ സി​നി​മ​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ തി​യ​റ്റ​റു​ക​ളി​ലെ​ത്തു​മെ​ന്നും ഡോ. ​റോ​യ് സി.​ജെ പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ക​നും ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ ദു​ബൈ എം.​ഡി​യു​മാ​യ രോ​ഹി​ത് റോ​യി​യു​ടെ ജ​ന്മ​ദി​നാ​ഘോ​ഷ​വും ത​റ​ക്ക​ല്ലി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ന​ട​ന്നു. ദു​ബൈ​യി​ലെ റി​യ​ൽ എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ളും വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​ക​ളും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Confident GroupUAE NewsGulf Newssmart home
    News Summary - Construction of 'Confident Preston' begins in Dubai, "Liwan
    Similar News
    Next Story
    X