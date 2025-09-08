Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനഗരത്തിൽ 103...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Sept 2025 9:16 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Sept 2025 9:16 AM IST

    നഗരത്തിൽ 103 കിലോമീറ്റർ ഉൾറോഡ്​ നിർമാണം

    text_fields
    bookmark_border
    • ര​ണ്ടി​ട​ത്ത്​​ റോ​ഡ്​ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    • എ​ട്ട്​ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി നാ​ലു​ ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്​ ​സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും
    road construction
    cancel

    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ പ്ര​ധാ​ന റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച 103 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ഉ​ൾ​റോ​ഡ്​ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ര​ണ്ടി​ട​ത്ത്​ നി​ർ​മാ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.​ എ​ട്ട്​ റ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ, വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലൂ​ടെ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​ന്ന​താ​ണ് ഈ​ ​റോ​ഡു​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ അ​ൽ ഖ​വാ​നീ​ജ്​ 2, ജ​ബ​ൽ അ​ലി വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല 1 എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​മാ​ണ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​തെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ദ​ൽ ശി​ബ 1, 3, 4, അ​ൽ അ​വി​ർ 1, വാ​ദി അ​ൽ അ​മ​ർ​ദി, അ​ൽ​വ​ർ​ഖ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ നി​ർ​മാ​ണം അ​തി​വേ​ഗം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    അ​ൽ ഖ​വാ​നീ​ജ്​ 2ൽ ​അ​മ്മാ​ൻ സ്​​ട്രീ​റ്റു​മാ​യും സ​മീ​പ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്​ ആ​റ്​ കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ്​ ഉ​ൾ​​റോ​ഡു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തു​​കൂ​ടാ​തെ റോ​ഡ​രി​കി​ലാ​യി 765 പാ​ർ​ക്കി​ങ്​ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ, 178 വൈ​ദ്യു​തി തൂ​ണു​ക​ൾ, സൈ​ക്ലി​ങ്​ ട്രാ​ക് എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. 27 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ് ജ​ബ​ൽ അ​ലി വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല ഒ​ന്നി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ റോ​ഡ്​ വി​ക​സ​നം. ഫ​സ്റ്റ്​ അ​ൽ ഖ​ലീ​ൽ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, സ്​​ട്രീ​റ്റ്​ 23 എ​ന്നീ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ടു​ക​ളെ സി​ഗ്​​ന​ലു​ക​ളോ​ടു​ കൂ​ടി ജ​ങ്​​ഷ​നു​ക​ളാ​ക്കി മാ​റ്റു​ക, അ​ധി​ക​മാ​യി ഏ​ഴ്​ റൗ​ണ്ട്​​എ​ബൗ​ട്ടു​ക​ളു​ടെ വി​ക​സ​നം, 42 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ ലൈ​റ്റി​ങ്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്ക​ൽ എ​ന്നി​വ​യും പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. വി​ക​സ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കു​ന്ന​തോ​ടെ ഇ​ട​റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക്​ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളാ​വു​ന്ന വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശേ​ഷി 3,000 ആ​യി ഉ​യ​രും. കൂ​ടാ​തെ വ്യ​വ​സാ​യ ഹ​ബു​ക​ളി​ൽ ഹെ​വി വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗ​താ​ഗ​തം ഇ​തു​വ​ഴി സു​ഗ​മ​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ന​ഗ​ര വി​ക​സ​ന​ത്തി​നും ജ​ന​സം​ഖ്യ വ​ള​ർ​ച്ച​ക്കും അ​നു​സ​രി​ച്ചു​ള്ള​ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ നി​റ​വേ​റ്റു​ന്ന​തി​നും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ സാ​മൂ​ഹി​ക ക്ഷേ​മ​വും സ​ന്തോ​ഷ​വും വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മാ​യി അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ഭ​ര​ണ​നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലാ​ണ്​ ഉ​ൾ​റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണം ന​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ്​ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:constructionUAE NewsGulf NewsroadsCity
    News Summary - Construction of 103 km of internal roads in the city
    Similar News
    Next Story
    X