Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    30 Aug 2025 6:33 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 6:33 AM IST

    അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു

    condolence meeting
    ഓ​ർ​മ ഖി​സൈ​സ് മേ​ഖ​ല റാ​ശി​ദി​യ യൂ​നി​റ്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം

    ദു​ബൈ: ഓ​ർ​മ ഖി​സൈ​സ് മേ​ഖ​ല റാ​ശി​ദി​യ യൂ​നി​റ്റ് അം​ഗം ഷാ​ന​വാ​സി​ന്റെ നി​ര്യാ​ണ​ത്തി​ൽ അ​നു​ശോ​ച​ന യോ​ഗം ന​ട​ത്തി. പ്ര​വാ​സി ക്ഷേ​മ​നി​ധി ബോ​ർ​ഡ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ എ​ൻ.​കെ കു​ഞ്ഞ​ഹ​മ്മ​ദ്, മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ ജ​മാ​ലു​ദ്ദീ​ൻ, ഖി​സൈ​സ് മേ​ഖ​ല പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ജ​മാ​ൽ, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​വി അ​രു​ൺ, അ​ക്ബ​ർ അ​ലി, നൗ​ഫ​ൽ പ​ട്ടാ​മ്പി, അ​രു​ൺ പി. ​ര​വി, സു​ൽ​ഫ​ത്ത്, മു​സ്ത​ഫ, ജി​യാ​സ്, സ​നൂ​പ്, ഷ​നോ​ഫ്, പി.​പി അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി പ്ര​ദീ​പ് തോ​പ്പി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജി​ജി​ത അ​നി​ൽ​കു​മാ​ർ അ​നു​ശോ​ച​ന സ​ന്ദേ​ശം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷി​ഹാ​ബ് പെ​രി​ങ്ങോ​ട് അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യി.

    X