Madhyamam
    31 Oct 2025 8:30 AM IST
    31 Oct 2025 8:42 AM IST

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക; പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കൂ​ട്ട​വെ​ട്ട​ൽ വ​രു​മോ...?

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക; പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ കൂ​ട്ട​വെ​ട്ട​ൽ വ​രു​മോ...?
    കു​വൈ​ത്ത് സി​റ്റി: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ തീ​വ്ര വോ​ട്ട​ര്‍പ​ട്ടി​ക പ​രി​ഷ്ക​ര​ണം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ​ കേ​ന്ദ്ര തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച​താ​ടെ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​രി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍ പ്ര​ക്രി​യ​യു​ടെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നാ​ട്ടി​ൽ ഇ​ല്ലാ​ത്ത​ത് പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ വീ​​ട് സ​​ന്ദ​​ർ​​ശി​​ക്കു​​ന്ന ബൂ​​ത്ത് ലെ​​വ​​ൽ ഓ​​ഫി​​സ​​ർ​​മാ​​ർ (ബി.​എ​ൽ.​ഒ) വോ​ട്ട​ർ​മാ​രെ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തി രേ​​ഖ​​ക​​ളും ഫോ​​റ​​ങ്ങ​​ളും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് പൂ​​ർ​​ത്തി​​യാ​​ക്കു​​ന്ന സ​​മ​​ഗ്ര​​മാ​​യ പു​​ന​​ര​​വ​​ലോ​​ക​​ന പ്ര​​ക്രി​​യ​​യാ​​ണ് എ​സ്.​ഐ.​ആ​ര്‍.

    തു​ട​ർ​ന്ന് നി​യ​മ​സ​ഭാ മ​ണ്ഡ​ല​ത്തി​ൽ നി​യോ​ഗി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഇ​ല​ക്ട​റ​ൽ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ ക​ര​ടു വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക ത​യാ​റാ​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ രേ​ഖ ആ​വ​ശ്യ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ഇ​വ​ർ നോ​ട്ടീ​സ് അ​യ​ക്കും. പി​ന്നീ​ട് അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പ​രാ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കാം. പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ക​മീ​ഷ​ണ​റെ സ​മീ​പി​ക്കാം.

    വി​​ദേ​​ശ​​ത്തു​​ള്ള​​വ​​ർ​​ക്ക് ഈ ​​പ്ര​​ക്രി​​യ​​യി​​ൽ എ​ല്ലാം നേ​​രി​​ട്ട് ഇ​ട​പെ​ട​ൽ അ​പ്രാ​​യോ​​ഗി​​ക​​മാ​​ണ്. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നോ​​ട്ടീ​​സു​​ക​​ളോ അ​​റി​​യി​​പ്പു​​ക​​ളോ സ​​മ​​യ​​ബ​​ന്ധി​​ത​​മാ​​യി കൈ​​പ്പ​​റ്റാ​​നും ക​ഴി​യി​ല്ല. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടെ വി​ദേ​ശ​ത്ത് ക​ഴി​യു​ന്ന നി​ര​വ​ധി പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഉ​ണ്ട്. പ​​ല​​രു​​ടെ​​യും നാ​ട്ടി​ലെ വി​​ലാ​​സ​​വും മാ​​റാ​നും ഇ​ട​യു​ണ്ട്. പ​ഴ​യ സ​ഥ​ല​ത്ത് വോ​ട്ടും പു​തി​യ സ​ഥ​ല​ത്ത് താ​മ​സ​വു​മു​ള്ള എ​ത്ര​യോ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ ഉ​ണ്ട്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​രു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് കാ​​ർ​​ഡ് പു​​തു​​ക്കാ​ത്ത​വ​രും ഉ​ണ്ട്. ഇ​തോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ത്ത പ്ര​​വാ​​സി വോ​​ട്ട​​ർ​​മാ​​ർ പൂ​​ർ​​ണ​​മാ​​യ വെ​​ട്ടി​​നി​​ര​​ത്ത​​ലി​​ന് ഇ​​ര​​യാ​​കു​​മോ എ​​ന്നാ​ണ് ആ​​ശ​​ങ്ക.

