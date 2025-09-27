Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    27 Sept 2025 6:43 AM IST
    Updated On
    27 Sept 2025 6:43 AM IST

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ

    മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡി​ൽ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ
    ദു​ബൈ: മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ൺ ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഓ​ഫ​ർ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്വ​ർ​ണ, വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ൾ ല​ഭി​ക്കും. സ്വ​ർ​ണം, വ​ജ്രം, അ​മൂ​ല്യ ര​ത്നാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ എ​ക്സ്​​ക്ലൂ​സി​വ്​ ശേ​ഖ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ നി​ര​യും മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 26 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 19 വ​രെ എ​ല്ലാ മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഷോ​റൂ​മു​ക​ളി​ലും ഓ​ഫ​ർ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    3000 ദി​ർ​ഹം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന വ​ജ്രാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ, അ​മൂ​ല്യ ര​ത്നാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ളോ വാ​ങ്ങു​മ്പോ​ഴാ​ണ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് 100 ദി​ർ​ഹം വി​ല​മ​തി​ക്കു​ന്ന സൗ​ജ​ന്യ കാ​ഷ് വൗ​ച്ച​ർ ല​ഭി​ക്കു​ക. കൂ​ടാ​​തെ പ​ണി​ക്കൂ​ലി​യി​ല്ലാ​തെ എ​ട്ട്​ ഗ്രാം ​സ്വ​ർ​ണ നാ​ണ​യ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്. ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ വാ​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും ഏ​റ്റ​വും പ്ര​തീ​ക്ഷ​യോ​ടെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് ഉ​ത്സ​വ സീ​സ​ൺ, അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ത​ന്നെ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി അ​വ​രു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളെ കൂ​ടു​ത​ൽ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള​താ​ക്കു​ന്ന എ​ക്സ്ക്ലൂ​സി​വ് ഓ​ഫ​റു​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​തെ​ന്ന് മ​ല​ബാ​ർ ഗോ​ൾ​ഡ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷം​ലാ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു. സ്വ​ർ​ണ നി​ര​ക്കി​ലെ വ്യ​തി​യാ​നം തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, ഗോ​ൾ​ഡ് റേ​റ്റ് പ്രൊ​ട്ട​ക്ഷ​ൻ ഓ​ഫ​ർ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​നാ​വും.

