അബൂദബിയിൽ മലയാളിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 21 Feb 2026 6:55 PM IST
Updated Ondate_range 21 Feb 2026 6:55 PM IST
അബൂദബിയിൽ മലയാളിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതിtext_fields
bookmark_border
News Summary - Complaints about missing Malayalis in Abu Dhabi
അബൂദബി: തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ അബൂദബിയിൽ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. മുസഫ ശാബിയ 12 ലെ കഫ്തീരിയയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അണ്ടൂർകോണം പാച്ചിറ സ്വദേശി മാഹിൻ അബ്ദുറഹ്മാനെയാണ് കാണാതായത്. ഈമാസം 18 വരെ ഇദ്ദേഹം കഫ്തീരിയയിൽ ജോലിക്കെത്തിയിരുന്നു. അടുത്തദിവസം താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കാണാതായതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. 47 വയസുകാരനായ മാഹിൻ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി അബൂദബിയിൽ കഫ്തീരിയ മേഖലയിൽ ജീവനക്കാരനാണ്. വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ +971 56 9773169 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story