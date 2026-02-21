Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Feb 2026 6:55 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Feb 2026 6:55 PM IST

    അബൂദബിയിൽ മലയാളിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി

    അബൂദബിയിൽ മലയാളിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി
    മാഹിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ

    അബൂദബി: തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ അബൂദബിയിൽ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. മുസഫ ശാബിയ 12 ലെ കഫ്തീരിയയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അണ്ടൂർകോണം പാച്ചിറ സ്വദേശി മാഹിൻ അബ്ദുറഹ്മാനെയാണ് കാണാതായത്. ഈമാസം 18 വരെ ഇദ്ദേഹം കഫ്തീരിയയിൽ ജോലിക്കെത്തിയിരുന്നു. അടുത്തദിവസം താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കാണാതായതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. 47 വയസുകാരനായ മാഹിൻ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി അബൂദബിയിൽ കഫ്തീരിയ മേഖലയിൽ ജീവനക്കാരനാണ്. വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ +971 56 9773169 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.

    TAGS:Abu Dhabimissing malayali
    News Summary - Complaints about missing Malayalis in Abu Dhabi
