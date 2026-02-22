അബൂദബിയിൽ മലയാളിയെ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതിtext_fields
അബൂദബി: തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയെ അബൂദബിയിൽ കാണാനില്ലെന്ന് പരാതി. മുസഫ ശാബിയ 12 ലെ കഫിറ്റീരിയയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അണ്ടൂർകോണം പാച്ചിറ സ്വദേശി മാഹിൻ അബ്ദുറഹ്മാനെയാണ് കാണാതായത്. ഈമാസം 18 വരെ ഇദ്ദേഹം കഫിറ്റീരിയയിൽ ജോലിക്കെത്തിയിരുന്നു.
അടുത്തദിവസം താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് കാണാതായതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. 47 വയസ്സുകാരനായ മാഹിൻ കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷമായി അബൂദബിയിൽ കഫിറ്റീരിയ മേഖലയിൽ ജീവനക്കാരനാണ്. വിവരം ലഭിക്കുന്നവർ +971 56 9773169 എന്ന നമ്പറിൽ അറിയിക്കണമെന്ന് ബന്ധുക്കൾ അറിയിച്ചു.
