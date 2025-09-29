Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    date_range 29 Sept 2025 8:38 AM IST
    date_range 29 Sept 2025 8:38 AM IST

    ജോ​ലി​ക്കി​ടെ മ​രി​ച്ച തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം

    ജോ​ലി​ക്കി​ടെ മ​രി​ച്ച തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ജോ​ലി​ക്കി​ടെ വൈ​ദ്യു​താ​ഘാ​ത​മേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് 75,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം അ​നു​വ​ദി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി. കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ ഏ​ക അ​ത്താ​ണി​യു​ടെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 3,50,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് കു​ടും​ബം കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ക്രി​മി​ന​ല്‍ കോ​ട​തി സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​നെ​തി​രെ പ​തി​നാ​യി​രം രൂ​പ പി​ഴ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​യു​ടെ അ​ന​ന്ത​രാ​വ​കാ​ശി​ക​ള്‍ക്ക് ര​ണ്ടു​ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ദി​യാ​ധ​നം ന​ല്‍കാ​നും ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ല്‍ ഇ​തി​നു പു​റ​മെ​യാ​ണ് സി​വി​ല്‍ ഫാ​മി​ലി കോ​ട​തി 75,000 ദി​ര്‍ഹം കൂ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്ക് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്.

    Girl in a jacket

