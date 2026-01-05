Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    date_range 5 Jan 2026 6:33 AM IST
    date_range 5 Jan 2026 6:33 AM IST

    പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര പ​രാ​തി ത​ള്ളി

    പി​രി​ച്ചു​വി​ട്ട തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര പ​രാ​തി ത​ള്ളി
    1.2 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ന്‍ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്കെ​തി​രെ തൊ​ഴി​ലാ​ളി സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ച ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര പ​രാ​തി ഫാ​മി​ലി, സി​വി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് അ​ഡ്മി​നി​സ്‌​ട്രേ​റ്റീ​വ് കോ​ട​തി ത​ള്ളി. പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ല്‍ ക​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​നി​ക്ക് വ​ന്നു​ചേ​ര്‍ന്ന സാ​മ്പ​ത്തി​ക ന​ഷ്ട​ത്തി​നും മാ​ന​ഹാ​നി​ക്കും ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി 1.2 ല​ക്ഷം ദി​ര്‍ഹം ഈ​ടാ​ക്കി ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു പ​രാ​തി. അ​തേ​സ​മ​യം നി​യ​മ​പ​ര​മാ​യി നി​ല​നി​ല്‍ക്കി​ല്ലെ​ന്നു വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യാ​ണ് കോ​ട​തി പ​രാ​തി ത​ള്ളി​യ​ത്. തൊ​ഴി​ല്‍സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണം പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ത​നി​ക്ക് ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന് അ​ര്‍ഹ​ത​യു​ള്ള വി​ധം ക​മ്പ​നി നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും ചെ​യ്തെ​ന്ന് തെ​ളി​യി​ക്കാ​ന്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നാ​യി​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    മോ​ശം പെ​രു​മാ​റ്റം, ക​മ്പ​നി ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഗു​രു​ത​ര ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം എ​ന്നി​വ ആ​രോ​പി​ച്ച് ത​ന്നെ അ​കാ​ര​ണ​മാ​യി പി​രി​ച്ചു​വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നാ​ണ് പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ വാ​ദി​ച്ച​ത്. ഈ ​പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ല്‍ ക​ത്ത് ത​നി​ക്ക് മാ​ന​ഹാ​നി​യും സാ​മ്പ​ത്തി​ക, മാ​ന​സി​ക പ്ര​ശ്‌​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യെ​ന്നും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി.

    ക​മ്പ​നി ആ​ദ്യം ന​ല്‍കി​യ പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ല്‍ നോ​ട്ടീ​സും മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത​യി​ല്‍ ന​ല്‍കി​യ മ​റ്റൊ​രു പി​രി​ച്ചു​വി​ട​ല്‍ ക​ത്തും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കോ​ട​തി​യി​ല്‍ സ​മ​ര്‍പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.എ​ന്നാ​ല്‍ ക​മ്പ​നി​ക്കു​വേ​ണ്ടി കോ​ട​തി​യി​ലെ​ത്തി​യ പ്ര​തി​നി​ധി പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്റെ വാ​ദ​ങ്ങ​ളെ ഖ​ണ്ഡി​ച്ചു. കേ​സ് ത​ള്ള​ണ​മെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളും മ​റ്റും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​നെ​കൊ​ണ്ട് എ​ടു​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും ക​മ്പ​നി വാ​ദി​ച്ചു. ക​മ്പ​നി ന​ട​ത്തി​യ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര അ​ന്വേ​ഷ​ണ റി​പോ​ര്‍ട്ടി​ല്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള കാ​ര്യം ക​മ്പ​നി കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് കോ​ട​തി പ​രാ​തി ത​ള്ളു​ക​യും ക​മ്പ​നി​യു​ടെ കോ​ട​തി​ച്ചെ​ല​വു​ക​ളും മ​റ്റും വ​ഹി​ക്കാ​ന്‍ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

