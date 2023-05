cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ

ദു​ബൈ:

ഗ്രാ​ൻ​ഡ്​ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, വ​സ്​​ൽ വി​ല്ലേ​ജ്, മു​ഹൈ​സി​ന-4. ഫോ​ൺ: 0525304402 മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, മു​ഹൈ​സി​ന-4. ഫോ​ൺ: 042204040

അ​സ്​​ഹ​ർ മ​ദീ​ന, ഫി​ഷ്​ റൗ​ണ്ട്​ എ​ബൗ​ട്ടി​ന്​ സ​മീ​പം, ദേ​ര. ഫോ​ൺ: 0505400689

ഫ​ജ്​​ർ അ​ൽ മ​ദീ​ന, ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ്, ജ​ബ​ൽ അ​ലി. ഫോ​ൺ: 04 434 4444

അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​: സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ൾ, ബ​ർ​ദു​ബൈ. ഫോ​ൺ: 058 9527810

കോ​ക്ക​ന​ട്ട്​ ഷെ​ൽ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​: ഫ്രാ​ൻ​സ്​ ക്ല​സ്റ്റ​ർ, ക്യു 8 ​ഷോ​പ്​ ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി. ഫോ​ൺ: 055-7398008

ബ​ർ​ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ൻ കോ​ഫി ഹൗ​സ്​: അ​ൽ​റോ​ള റോ​ഡ്​. ഫോ​ൺ: 04 547 4347 /054 581 0016

റ​ശി​ദീ​യ ഫ്രീ ​ഹോം ഡെ​ലി​വ​റി: വി​ല്ല ന​മ്പ​ർ: 8, അ​ൽ ക​ബീ​ലി​ന്​ സ​മീ​പം. ഫോ​ൺ: 0509103391

മു​ഹൈ​സി​ന​ മി​ഡ്​ ടൗ​ൺ ബ​സ്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​: ബ​ദ​രി ബി​ൽ​ഡി​ങ്​, മ​ദീ​ന മാ​ളി​ന്​ സ​മീ​പം.ഫോ​ൺ: 042864376, 0528822090

ത​ലാ​ൽ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്: മു​ഹൈ​സി​ന-4. ഫോ​ൺ: 0504719200, 043231522

അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​: മ​ർ​ഹ​ബ മാ​ൾ, റാ​സ​ൽ​ഖോ​ർ. ഫോ​ൺ: 04-3305666

സ​മാ​രി സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്: റാ​സ​ൽ​ഖോ​ർ.ഫോ​ൺ: 052-5699255

നെ​യ്‌​ച്ചോ​ർ ക​ട, മു​ഹൈ​സി​ന- 4. ഫോ​ൺ: 04-3448223, 050-3774614

പാം ​ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്: മു​ഹൈ​സി​ന-4, ആ​ർ.​ടി.​എ​ക്ക്​ എ​തി​ർ​വ​ശം. ഫോ​ൺ: 04-2211533, 050-3109475

സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ട്രാ​വ​ൽ എ​ൽ.​എ​ൽ.​സി: സെ​ഞ്ച്വ​റി മാ​ൾ, മം​സാ​ർ, ദു​ബൈ.ഫോ​ൺ: 050 4964737

അ​സ്​​ഹ​ർ അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​: വ​സ്​​ൽ ഒ​യാ​സി​സ്​, മു​ഹൈ​സി​ന -4. ഫോ​ൺ: 04-3204644, 052-5914024

ന​വാ​സ്​ അ​ൽ മ​ദീ​ന സൂ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​; ന​ഹ്​​ദ-2, ഫോ​ൺ: 056 4637391.

ഹോ​ട്ട​ൽ അ​ഗ​ദീ​ർ: ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സി​റ്റി. ഫോ​ൺ: 056 265 3967

മാം​ഗോ ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​:ദു​ബൈ പ്രൊ​ഡ​ക്ഷ​ൻ സി​റ്റി, ഐ.​എം.​പി.​ഇ​സ​ഡ്​. ഫോ​ൺ: 0558322322

അ​ൽ ജു​മൈ​റ ഒ​പ്ടി​ക്സ്: അ​ബു​ഷ​ഗാ​ര പാ​ർ​ക്കി​ന്​ എ​തി​ർ​വ​ശം, അ​ബു​ഷ​ഗാ​ര. ഫോ​ൺ: 0555290818

റാ​വു​ത്ത​ർ ബി​രി​യാ​ണി: അ​ൽ ജാ​ബി​രി ബി​ൽ​ഡി​ങ്, അ​ൽ ന​ഹ്​​ദ സ​ഹാ​റ മാ​ളി​ന്​ സ​മീ​പം. ഫോ​ൺ: 065587272

അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​:അ​ൽ​ഖൂ​സ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ -3, അ​ൽ​ഖൂ​സ്​ മാ​ൾ. ഫോ​ൺ: 043233828, 043233825

അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​:മോ​സ പ്ലാ​സ, ഗോ​ൾ​ഡ്​ സൂ​ഖ്​ എ​ക്സ്റ്റെ​ൻ​ഷ​ൻ ദേ​ര. ​ഫോ​ൺ: 048525400

അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ മാ​ൾ, ബ​ർ​ദു​ബൈ ഫോ​ൺ: 058 9527810

ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ ടേ​സ്റ്റി ഗ്രി​ൽ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​. ഫോ​ൺ: 058 1520 308

സീ​റോ ഡി​ഗ്രി ഐ​സ്ക്രീം ,അ​ൽ റം​ല അ​ബു ഖ​ലീ​ൽ സ്​​മോ​കി​ങ്​ ആ​ക്സ​സ​റീ​സി​ന്​ സ​മീ​പം ഫോ​ൺ: 0525620613 കാലിക്കട്ട്​ ഗ്രിൽ റസ്റ്റാറന്‍റ്​, കിങ്​ ഫൈസൽ റോഡ്, ​ ഓൾഡ്​ ലുലു സെന്‍ററിന്​ സമീപം ഫോൺ: 067666806, 0566540822

അ​ജ്​​മാ​ൻ അ​ജ്​​മാ​ൻ അ​ൽ ത​രീ​ഖ്​ ടൈ​പ്പി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​ർ: റു​മൈ​ല-1. ഫോ​ൺ: 0544378882, 0502531216, 067426064,

അ​ബൂ​ദ​ബി അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​സ്​​ലാ​മി​ക്​ ക​ൾ​ച​റ​ൽ സെ​ന്‍റ​ർ: അ​ൽ ഫ​ല സ്​​ട്രീ​റ്റ്, വി​ല്ല 22, ഹ​ബീ​ബ്​ ബാ​ങ്കി​ന്​ പി​ൻ​വ​ശം. ഫോ​ൺ: 050 7725 617

അ​ബൂ​ദ​ബി ഫ്രീ ​ഹോം ഡെ​ലി​വ​റി. ഫോ​ൺ: 050 7725 617

ഫ​ണ്ടാ​സ്റ്റി​ക്​ മൊ​ബൈ​ൽ ഷോ​പ്പ്​: മു​റൂ​ർ റോ​ഡ്, അ​ബൂ​ദ​ബി.ഫോ​ൺ: +971 55 455 3866

ഡൈ​മെ​ൻ​ഷ​ൻ ടൈ​പ്പി​ങ് സെൻറ​ർ: ജ​വാ​സാ​ത് റോ​ഡ്, അ​ബൂ​ദ​ബി. ഫോ​ൺ: 050 581 2080

മ​ല്ലൂ​സ് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​: ഓ​ൾ​ഡ് ഇ​ത്തി​സാ​ലാ​ത്ത്​ ബി​ൽ​ഡി​ങ്ങി​ന്​ പി​ൻ​വ​ശം, ഇ​ല​ക്ട്രാ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​. ഫോ​ൺ: 055 240 8277

|ചോ​യി​സ്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ , അ​ൽ ഫ​ലാ​ഹ്​ സ്​​ട്രീ​റ്റ്​, ഫോ​ൺ: 026416586, ബ​ഖാ​ല ക്ലാ​സി​ക്​ ഫു​ഡ്​, അ​ൽ​ഫ​ല സ്​​ട്രീ​റ്റ്​, ഹ​ബീ​ബ്​ ബാ​ങ്കി​ന്​ പി​ൻ​വ​ശം, ഫോ​ൺ: 0564282417, 026278721

ഇ​ബ്രാ​ഹീം ക​ഫ്​​റ്റീ​രി​യ, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ റോ​ഡ്​, ഹ​ബീ​ബ്​ ബാ​ങ്കി​ന്​ സ​മീ​പം, ഫോ​ൺ: 056 331 2889, 02 642 2692. അ​ൽ​ഐ​ൻ:

അ​ൽ​ഐ​ൻ അ​ൽ ഹി​സാ​ൻ ടൈ​പ്പി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ്​: ത​ഖ്​​വ മ​സ്​​ജി​ദി​ന്​ സ​മീ​പം,സാ​നി​യാ​സ്. ഫോ​ൺ: 056 8330109അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ :ഹ​ൽ​ട്ട​ൺ റോ​ഡ്​: ലു​ലു എ​ക്സ്​​പ്ര​സി​ന്​ സ​മീ​പം. ഫോ​ൺ: 055-5155646

ഡൗ​ൺ ടൗ​ൺ കാ​ലി​ക്ക​റ്റ്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​: നി​യാ​ദ​ത്ത്​. ഫോ​ൺ: 037228004

അ​ൽ ഖ​യാ​ലി ടൈ​പ്പി​ങ്​ ഓ​ഫി​സ്:​ അ​ൽ ഹ​റ​ജ്​ റൗ​ണ്ടെ​ബൗ​ട്ട്​ കോ​ഹി​നൂ​ർ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റി​ന്​ സ​മീ​പം, സ​ന​യ്യ. ഫോ​ൺ: 0559942561 മു​സ​ഫ:

ഡൈ​ൻ ഔ​ട്ട്​, ഷാ​ബി​യ-11, ഫോ​ൺ: 025520500

മു​സ​ഫ വ​ഴി​യോ​രം റ​സ്റ്റാ​റ​ൻ​റ്​ :ഷാ​ബി​യ എം.​ഇ 10. ഫോ​ൺ: 02 557 8848, 055 708 0173 ഷാ​ർ​ജ:

ഷാ​ർ​ജ പാ​ല​സ്​ റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​: പോ​സ്റ്റ്​ ഓ​ഫി​സി​ന്​ സ​മീ​പം, റോ​ള. ഫോ​ൺ: 065615001, 0555852664

അ​ൽ​സ​ദ ട്രാ​വ​ൽ പാ​ർ​ട്​​ണ​ർ:റോ​ള സ്ക്വ​യ​ർ പാ​ർ​ക്കി​ന്​ സ​മീ​പം. ഫോ​ൺ: 065223236, 0551252328

ലീ​ഡ്​​സ്​ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ സെ​ന്‍റ​ർ: അ​ൽ​ന​ബ്ബ, റോ​ള, ഫോ​ൺ: 065504881, 0567336759

അ​ൽ സ​അ ​േഫ്ലാ​ർ മി​ൽ: റ​യാ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്​ സ​മീ​പംമെ​ഗാ ​മാ​ൾ ഏ​രി​യ, ഷാ​ർ​ജ. ഫോ​ൺ: 065595018.

ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി മാ​ൾ: മു​വൈ​ല, ഫോ​ൺ: 06 5066999

അ​ൽ സാ​ഹ്​ ഫ്ലൂ​ർ മി​ൽ: അ​ബൂ ഷ​ഗാ​റ, റ​യ്യാ​ൻ ഹോ​ട്ട​ലി​ന്​ സ​മീ​പം. ഫോ​ൺ: 06 5595018

മ​ദീ​ന ഹൈ​പ്പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​: മു​ബാ​റ​ഖ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ന്​ സ​മീ​പം, റോ​ള.ഫോ​ൺ: 065617280, 0556599580.

അ​ൽ മ​ദീ​ന ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​: റെ​യി​ൻ​ബോ സ്റ്റീ​ക്കി​ന്​ എ​തി​ർ​വ​ശം. ഗോ​ൾ​ഡ്​ സെ​ന്‍റ​റി​ന്​ സ​മീ​പം, അ​ൽ ​യ​ർ​മൂ​ക്​. ഫോ​ൺ: 0589715565, 065579655 ഫു​ജൈ​റ:

ഫു​ജൈ​റ അ​ൽ ഫ​ല റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്. ഫോ​ൺ: 0502738487

ഫു​ജൈ​റ ബൈ​ത്തു​ൽ ഫ​സീ​ൽ​. ഫോ​ൺ: 0588522003

ഫു​ജൈ​റ നൂ​ഫ്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രോ​ണി​ക്സ്​ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി ഓ​ഫി​സി​ന്​ സ​മീ​പം: ദി​ബ്ബ. ഫോ​ൺ: 0561550092

ഏ​ഷ്യ​ൻ നോ​വ​ൽ​റ്റീ​സ്​: വെ​ജി​റ്റ​ബി​ൾ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്​ സ​മീ​പം. ദി​ബ്ബ, ഫോ​ൺ: 0503745970.

പം​പ്​​കി​ൻ റ​സ്റ്റാ​റ​ൻ​റ്സ്​, ഉ​മ്മു ത​റാ​ഫ സ്​​ട്രീ​റ്റ്, റോ​ള, ഫോ​ൺ: 050 192 2782

ബ​സ്​​രി​യ ഒ​പ്​​ടി​ക്ക​ൽ​സ്​, ലു​ലു ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ന്​ സ​മീ​പം, മാ​യ്​​സ​ലൂ​ൺ, ഫോ​ൺ: 050 985 3097

ഹോ​ട്​ ഗ്രി​ല്ല​ർ, ബു​ത്തീ​ന, ഷാ​ർ​ജ, ഫോ​ൺ: 06 579 6364

ആം​ബ​ർ ഹൈ​പ​ർ മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്​, അ​ബൂ​ഷ​ഗാ​ര പാ​ർ​ക്കി​ന്​ സ​മീ​പം ഫോ​ൺ: 052 128 9879, 050 688 7840 Show Full Article

