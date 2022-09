വരണം വരണം... ഇത്​ ലുലുവോണം

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ ദു​ബൈ: പ​ഴ​യി​ട​ത്തി​ന്‍റെ സ​ദ്യ​യും അ​മ്മ​യു​ടെ പാ​യ​സ​വും മു​ത്ത​ച്ഛ​ന്‍റെ ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യു​മെ​ല്ലാം വ​ല്ലാ​തെ മി​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​രാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. ഓ​ണ​നാ​ളി​ൽ നാ​ടി​ന്‍റെ ഗൃ​ഹാ​തു​ര സ്മ​ര​ണ​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ​പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ളെ കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പോ​കാ​ൻ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളും ഓ​ഫ​റും സ​ദ്യ​യു​മെ​ല്ലാ​മൊ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്. ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഓ​ണം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ലു​ലു​വി​നൊ​പ്പം ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വി​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മാ​യാ​ണ്​ 'പൊ​ന്നോ​ണം' ഓ​ഫ​റു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ക​ല​വ​റ​യി​ൽ പ​ഴ​യി​ടം മു​ൻ വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ പ​ഴ​യി​ടം മോ​ഹ​ന​ൻ ന​മ്പൂ​തി​രി​യു​ടെ സ​ദ്യ​യാ​ണ്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ ഹൈ​ലൈ​റ്റ്. ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ക​ല​വ​റ​യി​ൽ പ​ഴ​യി​ടം നേ​രി​ട്ടാ​ണ്​ സ​ദ്യ​വ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. പാ​ല​ക്കാ​ട​ൻ മ​ട്ട​യി​ലും കു​ത്ത​രി​യി​ലു​മെ​ല്ലാം ചോ​റ്​ വി​ള​മ്പും. സാ​മ്പാ​ർ, അ​വി​യ​ൽ, ര​സം, പ​ച്ച​ക്ക​റി തോ​ര​ൻ, കാ​ള​ൻ, ഓ​ല​ൻ, പ​ച്ച​ടി, കി​ച്ച​ടി, പ​രി​പ്പ്, കൂ​ട്ടു​ക​റി, പാ​ൽ പാ​യ​സം, പ​രി​പ്പ്​ പ്ര​ഥ​മ​ൻ, പ​പ്പ​ടം, ഇ​ഞ്ചി​പ്പു​ളി, അ​ച്ചാ​ർ, ചി​പ്സ്, ശ​ർ​ക്ക​ര വ​ര​ട്ടി, കൊ​ണ്ടാ​ട്ടം, ക​ദ​ളി​പ്പ​ഴം, വാ​ഴ​യി​ല എ​ന്നി​വ​യ​ട​ങ്ങു​ന്ന​താ​ണ്​ സ​ദ്യ. ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വി​സ്​ സെ​ന്‍റ​റു​ക​ൾ വ​ഴി​യോ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ലോ (www.luluhypermarket.com) മു​ൻ​കൂ​ട്ടി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്ത്​ സ​ദ്യ വീ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കാം. വാ​ഴ​യി​ല മു​ത​ൽ പ​പ്പ​ടം വ​രെ അ​ട​ങ്ങു​ന്ന പാ​ക്കി​ന്​ 32.90 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ വി​ല. ബുക്ക്​ ചെയ്യുന്നവർക്ക്​ 8, 9, 10, 11 തീയതികളിൽ ലുലുവിന്‍റെ എല്ലാ ഹൈപർമാർക്കറ്റുകളിൽ നിന്നും സദ്യവാങ്ങാം. ഓ​ണം സ്​​പെ​ഷ്യ​ൽ പാ​യ​സ​മേ​ള​യാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ആ​ക​ർ​ഷ​ണം. പാ​ല​ട, പാ​ൽ പാ​യ​സം, അ​ട പ്ര​ഥ​മ​ൻ, പ​രി​പ്പ്​ പ്ര​ഥ​മ​ൻ, നെ​യ്​ പാ​യ​സം, ഗോ​ത​മ്പ്​ പാ​യ​സം, സേ​മി​യ പാ​യ​സം, ഈ​ത്ത​പ്പ​ഴ പാ​യ​സം, ച​വ്വ​രി പാ​യ​സം, യാം-​ഡേ​റ്റ്​​സ്​ പാ​യ​സം, മ​ത്ത​ങ്ങ-​ച​വ്വ​രി പാ​യ​സം, സേ​മി​യ-​കാ​ര​റ്റ്​ പാ​യ​സം, പ​ഴം-​പ​രി​പ്പ്​ പാ​യ​സം, പ​ഴം-​പാ​ൽ പാ​യ​സം, പ​ഞ്ച​സാ​ര ര​ഹി​ത പാ​യ​സം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പാ​യ​സ രാ​ജാ​ക്ക​ന്മാ​ർ. കി​ലോ​ക്ക്​ 22 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ നി​ര​ക്ക്. ലു​ലു​വി​ന്‍റെ എ​ല്ലാ ഹൈ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ലും ല​ഭി​ക്കും. ഓ​ണ​പ്പു​ട​വ​യു​ടു​ക്കാം ഓ​ണ​ക്കോ​ടി​യെ​ടു​ക്കാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ വ​മ്പ​ൻ ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​യാ​ണ്​ ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം. 100 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ സാ​രി​യും ചു​രി​ദാ​റും കു​ർ​ത്തി​യു​മെ​ടു​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ 50 ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ഷോ​പ്പി​ങ്​ വൗ​ച​ർ സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ല​ഭി​ക്കും. കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും മു​തി​ർ​ന്ന​വ​ർ​ക്കും സ്​​​ത്രീ​ക​ൾ​ക്കു​മു​ള്ള പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഓ​ണം വ​സ്ത്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ വ​ൻ ശേ​ഖ​ര​വും ലു​ലു​വി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളും വി​ൽ​പ​ന​ക്കു​ണ്ട്. ചെ​മ്പ്​ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, പി​ച്ച​ള വി​ള​ക്ക്, അ​ലു​മി​നി​യം ഉ​രു​ളി, ക​ളി​മ​ൺ പാ​ത്ര​ങ്ങ​ൾ, മു​റ​ങ്ങ​ൾ, വ​ട്ടി​ക​ൾ, ത​ളി​ക​ൾ, അ​പ്പം പാ​ൻ, പ​ണി​യാ​രം പാ​ൻ, ദോ​ശ ത​വ, ഇ​ഡ്ഡ​​ലി ത​ട്ട്, പു​ട്ടു​കു​ടം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന്​ വാ​ങ്ങാം. പ​ഴം, പ​ച്ച​ക്ക​റി​ക​ളു​ടെ ആ​ഘോ​ഷ​മാ​യ ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഇ​റ​ക്കു​മ​തി ചെ​യ്ത വ​സ്തു​ക്ക​ളാ​ണ്​ ലു​ലു എ​ത്തി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. Show Full Article

News Summary -

Come on come on... this is Lulu onam