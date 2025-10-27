Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസഹകരണം;...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 1:10 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 1:12 PM IST

    സഹകരണം; ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത്​-​റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ ധാ​ര​ണ

    text_fields
    bookmark_border
    സഹകരണം; ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത്​-​റാ​ക്​ പൊ​ലീ​സ്​ ധാ​ര​ണ
    cancel
    camera_alt

    ദു​ബൈ ജൈ​റ്റെ​ക്സ് വേ​ദി​യി​ല്‍ ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത്-​റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ര്‍ ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ക്കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യു​ള്ള ബ​ന്ധം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യെ​ന്ന ന​യ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് ഗ്രൂ​പ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​ര​ണ ക​രാ​റി​ല്‍ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ്. ദു​ബൈ ജൈ​റ്റെ​ക്സ് 2025 വേ​ദി​യി​ലാ​ണ് ഒ​പ്പു​വെ​ക്ക​ല്‍ ന​ട​ന്ന​ത്.

    ന​വീ​ന​മാ​യ നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നും നേ​ര​ത്തേ​യു​ള്ള മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മാ​യി സു​ര​ക്ഷ സം​വി​ധാ​നം വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ സ​ഹ​ക​ര​ണം വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ക​രാ​ര്‍. പൊ​ലീ​സ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​ഗോ​ള സം​ഭ​വ വി​കാ​സ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പൊ​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച മെ​മ്മോ​റാ​ണ്ട​ത്തി​ലെ സു​പ്ര​ധാ​ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്ന് റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ര്‍ ഡോ. ​താ​രീ​ഖ് മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ന്‍ സെ​യ്ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DubaiGitexgulfnewsPolice
    News Summary - Collaboration; Etisalat-RAC Police Dharana
    Similar News
    Next Story
    X