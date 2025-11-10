Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    10 Nov 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    10 Nov 2025 9:01 AM IST

    ത​ണു​പ്പ്​ കൂ​ടു​ന്നു; അ​ൽ​ഐ​നി​ൽ ചൂ​ട്​ 9.8 ഡി​ഗ്രി

    Listen to this Article

    അ​ൽ​​ഐ​ൻ: രാ​ജ്യം​ ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​തോ​ടെ പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും താ​പ​നി​ല ന​ന്നേ കു​റ​ഞ്ഞു. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച അ​ൽ​ഐ​നി​ലെ റ​ഖ്​​ന മേ​ഖ​ല​യി​ൽ താ​പ​നി​ല​ 9.8 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​യി ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ണ കേ​ന്ദ്രം (എ​ൻ.​സി.​എം) അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ ചൂ​ട്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ അ​ൽ​ഐ​നി​ലാ​ണ്. പു​ല​ർ​ച്ച 6.30നാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. 2017ൽ ​ഫെ​ബ്രു​വ​രി മൂ​ന്നി​നാ​ണ്​ ഇ​തി​നു​മു​മ്പ്​ രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്.

    റാ​സ​ൽ ഖൈ​മ​യി​ലെ ജ​ബ​ൽ ജെ​യ്​​സ്​ മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ൽ അ​ന്ന്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്​ മൈ​ന​സ്​ 5.7 ഡി​ഗ്രി​യാ​യി​രു​ന്നു. റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ 25 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ മാ​റി സ്ഥി​തി​ചെ​യ്യു​ന്ന ജ​ബ​ൽ​ജെ​യ്​​സ്​ രാ​ജ്യ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും കൂ​ടി​യ പ​ർ​വ​ത നി​ര​യാ​ണ്.

    2025 ജ​നു​വ​രി നാ​ലി​നും ജ​ബ​ൽ​ജെ​യ്​​സി​ൽ താ​പ​നി​ല 1.9 ഡി​ഗ്രി​യി​ലേ​ക്ക്​ താ​ഴ്ന്നി​രു​ന്നു. ന​വം​ബ​ർ മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച്​ വ​രെ​യാ​ണ്​ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ ശൈ​ത്യ​കാ​ലം. ഈ ​സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തെ പ​ല സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ലും പ​ക​ൽ​ചൂ​ട് 15, 25 ഡി​ഗ്രി​വ​രെ താ​ഴാ​റു​ണ്ട്.

    Show Full Article
