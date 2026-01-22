Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:48 PM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:48 PM IST

    യു.എ.ഇയിൽ തണുപ്പേറി; ജബൽ ജെയ്​സിൽ 0.2 ഡിഗ്രി

    തണുപ്പ്​ വരുംദിവസങ്ങളിലും തുടരും
    യു.എ.ഇയിൽ തണുപ്പേറി; ജബൽ ജെയ്​സിൽ 0.2 ഡിഗ്രി
    ദുബൈ: രാജ്യത്ത്​ ഈ ശൈത്യകാ​ലത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില വ്യാഴാഴ്ച റാസൽഖൈമയിലെ ജബൽ ജെയ്​സിൽ രേഖപ്പെടുത്തി. അതിരാവിലെ 5.45 നാണ്​ 0.2 ഡിഗ്രി താപനില ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതെന്ന്​ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ ​കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. നേരത്തെ ജനുവരി അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്ത്​ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില രേഖപ്പെടുത്തുമെന്നും അതിശൈത്യത്തിലേക്ക്​ രാജ്യം കടക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പ്രവചിച്ചിരുന്നു.

    ജബൽ ജെയ്​സിന്​ പുറമെ, രാജ്യത്തെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും 5 ഡിഗ്രിയിലും കുറഞ്ഞ താപനിലയാണ്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. മിബ്​റഹ്​ മലനിരയിൽ 3.1 ഡിഗ്രിയും ജബൽ റഹ്​ബയിൽ 3.2 ഡിഗ്രിയും റക്നയിൽ 4 ഡിഗ്രിയും ജബൽ ഹഫീത്തിൽ 6.7 ഡിഗ്രിയുമാണ്​ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. യു.എ.ഇയിൽ ഇത്രയും തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. 2021ൽ, ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ രണ്ട് ദിവസം പൂജ്യത്തിന് താഴെ താപനിലയാണ് രാജ്യത്ത് അനുഭവപ്പെട്ടത്. രക്‌നയിൽ മൈനസ്​ 1.7 ഡിഗ്രി എന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനിലമൈനസ്​ 5.7 ഡിഗ്രിയാണ്​.

    2017 ഫെബ്രുവരി 3ന് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയായ ജബൽ ജെയ്​സയ്മലനിരയിലാണ്​ ഇത്​ രേഖപ്പെടുത്തിയത്​. ദേശീയ കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താപനില അതേ വർഷം ഫെബ്രുവരി 4 ന് ജബൽ ജെയ്​സിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ മൈനസ്​ 3 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസാണ്​. 2009 ജനുവരി 24ന് 5,700 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ജെയ്​സ് പർവതനിരയുടെ മുകൾഭാഗം അഞ്ച് കിലോമീറ്ററിലധികം മഞ്ഞുമൂടിയിരുന്നു.

    TAGS:Cold weatheruae weatherJebel Jais mountainMinus Degree
    News Summary - Cold weather hits UAE; Jebel Jais drops 0.2 degrees
