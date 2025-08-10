Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 6:46 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:46 AM IST

    ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് ത​ണു​ത്ത പ്ര​തി​ക​ര​ണം; വോ​ട്ട​ര്‍ ലി​സ്റ്റി​ല്‍ പേ​രു ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് വി​മു​ഖ​ത

    text_fields
    bookmark_border
    അ​ധി​ക ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മെ​ന്ന് പ​രാ​തി
    ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ന് ത​ണു​ത്ത പ്ര​തി​ക​ര​ണം; വോ​ട്ട​ര്‍ ലി​സ്റ്റി​ല്‍ പേ​രു ചേ​ര്‍ക്കാ​ന്‍ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് വി​മു​ഖ​ത
    cancel

    ദു​ബൈ: വ​രാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം നീ​ട്ടി​യി​ട്ടും വി​മു​ഖ​ത കാ​ട്ടി പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ. വോ​ട്ട​വ​കാ​ശം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​തി​രി​ക്കാ​ന്‍ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ശു​പാ​ര്‍ശ പ്ര​കാ​രം ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ സം​വി​ധാ​ന​ത്തോ​ട് പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ പു​റം​തി​രി​ഞ്ഞു നി​ല്‍ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​​ ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ട്ട പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ല്‍. യു.​എ.​ഇ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ഗ​ള്‍ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന​ക​ള്‍ ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍വ​ഴി പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാ​ൻ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ള്‍ ഒ​രു​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്‌. സ്വ​യം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​നും ക​ഴി​യും.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ മാ​ത്രം 30 ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം പ്ര​വാ​സി​ക​ളാ​യി ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ​ക്ക്. എ​ന്നാ​ല്‍ പ​കു​തി​യി​ല​ധി​കം പ്ര​വാ​സി​ക​ളും ഇ​ക്കാ​ര്യം ക​ണ്ടി​ല്ലെ​ന്ന മ​ട്ടാ​ണ്. പു​തു​ക്കി​യ തീ​യ​തി പ്ര​കാ​രം ഈ​മാ​സം 12 വ​രെ​യാ​ണ്​ വോ​ട്ട​ർ​പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം. സാ​ധാ​ര​ണ​യി​ൽ​നി​ന്നും വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ പേ​രു ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​ണെ​ന്നും ആ​രോ​പ​ണ​മു​ണ്ട്. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി 4എ ​ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് അ​തി​ന്‍റെ പ്രി​ന്‍റ്​ എ​ടു​ത്ത് ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച് അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം നേ​രി​ട്ടോ ത​പാ​ലി​ലോ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഓ​ഫി​സ​ർ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ജൂ​ലൈ 28ലെ ​ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    എ​ന്നാ​ൽ, വി​ദേ​ശ​ത്തു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് നേ​രി​ട്ട് അ​പേ​ക്ഷ എ​ത്തി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​തും ഇ​പ്പോ​ൾ നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള സ​മ​യ​ത്തി​ന​കം ത​പാ​ലി​ൽ എ​ത്തി​ക്കു​ക എ​ന്ന​തും അ​പ്രാ​യോ​ഗി​ക​മാ​ണ്. അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ കൂ​ടു​ത​ൽ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യം. ജോ​ലി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലോ മ​റ്റ് വി​ധ​ത്തി​ലോ വി​ദൂ​ര സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന​ക​ത്തെ വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന് ഇ​ള​വ് ന​ൽ​കു​ക​യും അ​പേ​ക്ഷ ഇ-​മെ​യി​ലാ​യി ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് അ​വ​സ​രം ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തേ മാ​തൃ​ക​യി​ൽ പ്ര​വാ​സി വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷ ഇ-​മെ​യി​ലാ​യി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സം​വി​ധാ​നം ഒ​രു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​റും പ്ര​തി​പ​ക്ഷ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളും ഇ​ട​പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പേ​രു ചേ​ർ​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യി​രു​ന്നു. ഫോ​റ​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്ന വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്താ​ൽ ന​ട​പ​ടി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​കും. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ ന​മ്പ​ർ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് മാ​ത്ര​മേ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്യാ​ൻ പ​റ്റു​ക​യു​ള്ളൂ​വെ​ന്ന​തും പോ​ർ​ട്ട​ലി​ന്‍റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക ത​ക​രാ​റും പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ വി​മു​ഖ​ത​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​യി ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​രാ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലു​ള്ള അ​റി​വി​ല്ലാ​യ്മ​യും പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മാ​ണ്. രേ​ഖ​ക​ള്‍ ശേ​ഖ​രി​ച്ച് നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ച്ച് ലി​സ്റ്റി​ല്‍ ചേ​ര്‍ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ് പ​ല സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ച്ചു വ​രു​ന്ന​ത്. 2024ലെ ​ക​ണ​ക്കു​പ്ര​കാ​രം ര​ജി​സ്റ്റ​ർ​ചെ​യ്ത ആ​കെ പ്ര​വാ​സി​വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം വെ​റും 89,839 ആ​ണ്. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക ഈ ​മാ​സം പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യാ​ലേ നി​ല​വി​ലെ ക​ണ​ക്ക​റി​യൂ. പേ​ര് ചേ​ര്‍ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം തീ​രാ​ന്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ള്‍ മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​നി​ല്‍ക്കെ വ​ലി​യൊ​രു ശ​ത​മാ​നം ആ​ളു​ക​ളും ലി​സ്റ്റി​ന് പു​റ​ത്താ​ണ്. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യി പേ​ര് ചേ​ർ​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും www.sec.kerala.gov.in ല്‍ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:online registrationGulf NewsVoter ListExpatriatesName Adding
    News Summary - Cold response to online registration; Expatriates free to add names to voter list
    Similar News
    Next Story
    X