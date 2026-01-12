Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightരാ​ജ്യ​ത്ത്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Jan 2026 8:40 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Jan 2026 8:40 AM IST

    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ത​ണു​പ്പേ​റി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    രാ​ജ്യ​ത്ത്​ ത​ണു​പ്പേ​റി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രു​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ജ​നു​വ​രി മ​ധ്യ​ത്തോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച്​ ഫെ​ബ്രു​വ​രി പ​കു​തി​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ത​ണു​പ്പേ​റി​യ ദി​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ രാ​ജ്യം പ്ര​വേ​ശി​ക്കു​ന്നു. രാ​ജ്യ​ത്ത്​ 26 ദി​വ​സം ന​ല്ല ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ​യാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ശൈ​ത്യ​കാ​ല​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ത​ണു​പ്പു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ സാ​ധാ​ര​ണ​യാ​യി ജ​നു​വ​രി 15ന് ​ആ​രം​ഭി​ച്ച് എ​ട്ട് ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ എ​മി​റേ​റ്റ്സ് അ​സ്ട്രോ​ണ​മി​ക്ക​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​നും അ​റ​ബ് യൂ​നി​യ​ൻ ഫോ​ർ സ്പേ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​സ്ട്രോ​ണ​മി സ​യ​ൻ​സ​സ് അം​ഗ​വു​മാ​യ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ജ​ർ​വാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​ഘ​ട്ടം ഗ​ൾ​ഫി​ൽ പ്രാ​ദേ​ശി​ക​മാ​യി ‘ബ​ർ​ദ് അ​ൽ അ​സി​റാ​ഖ്’ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘ബ​ർ​ദ് അ​ൽ ബ​തീ​ൻ’ എ​ന്നാ​ണ് അ​റി​യ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലും തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി​രി​ക്കും ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഏ​റ്റ​വും ത​ണു​പ്പ്​ അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ക. ഫെ​ബ്രു​വ​രി ഒ​ന്നു​മു​ത​ൽ 12വ​രെ മ​റ്റൊ​രു ‘ദു​ർ അ​ൽ ഥ​മാ​നീ​ൻ’ എ​ന്ന ത​ണു​ത്ത​ദി​ന​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​തെ​ല്ലാം ചേ​ർ​ന്ന്​ ഫെ​ബ്രു​വ​രി പ​കു​തി​വ​രെ ന​ല്ല ത​ണു​ത്ത കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കാ​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി​ദ​ഗ്ധ​ർ പ​റ​യു​ന്ന​ത്.

    ജ​നു​വ​രി 12നും 25​നും ഇ​ട​യി​ലാ​ണ് സാ​ധാ​ര​ണ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല രാ​ജ്യ​ത്ത്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - Cold days are coming to the country
    Similar News
    Next Story
    X