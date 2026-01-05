Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 Jan 2026 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Jan 2026 6:56 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യു’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യു’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഇ​ന്ന്​ തു​ട​ക്കം
    ദു​ബൈ: ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക, ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സ്(​ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ-​ദു​ബൈ) ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യു’ പ​ദ്ധ​തി​ക്ക് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കും. ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ചു​വ​രെ ഒ​രു മാ​സ​ക്കാ​ലം നീ​ളു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ, ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​നോ​ദ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം വി​വി​ധ സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​നും ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കും. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​ക പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മു​ക​ൾ സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. എ​ൻ​ട്രി പെ​ർ​മി​റ്റ്, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി, നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ് സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ, 04 പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് കോ​റി​ഡോ​ർ, ഹാ​പ്പി​ന​സ് കാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​നും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നും ഇ​വി​ടെ അ​വ​സ​രം ഉ​ണ്ടാ​കും.

    കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ആ​സ്വ​ദി​ക്കാ​വു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. വി​ജ്ഞാ​ന​പ്ര​ദ​മാ​യ ഗെ​യി​മു​ക​ൾ, ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യോ​ടൊ​പ്പം ദി​വ​സേ​ന​യു​ള്ള സ​ർ​പ്രൈ​സു​ക​ളും ആ​ഴ്ച​തോ​റു​മു​ള്ള ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രെ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നും അ​വ​രു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ ക​ണ്ട​റി​ഞ്ഞ് പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കാ​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യി​ക്കും. സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്വാ​സം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നും സ​ന്തോ​ഷം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്താ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ പ​ദ്ധ​തി ആ​വി​ഷ്ക​രി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് അ​റി​യി​ച്ചു.

