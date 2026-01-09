Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 9 Jan 2026 9:40 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Jan 2026 9:40 AM IST

    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യു’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം

    സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി പ​രി​പാ​ടി ഒ​രു മാ​സം നീ​ളും
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യു’ സം​രം​ഭ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്കം
    ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യു’ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വി​ന്റെ ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം

    ദു​ബൈ: പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി നേ​രി​ട്ടു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്സ്-​ദു​ബൈ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ക്ലോ​സ​ർ ടു ​യു’ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വി​ന് ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. സം​രം​ഭം ഫെ​ബ്രു​വ​രി അ​ഞ്ച് വ​രെ തു​ട​രും. ഗ്ലോ​ബ​ൽ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ​ത്തു​ന്ന സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക് വി​നോ​ദ​ത്തി​നൊ​പ്പം ദു​ബൈ​യി​ലെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സ്മാ​ർ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​ർ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും ഒ​രേ പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാം എ​ന്ന​താ​ണ് ഇ​തി​ന്റെ പ്ര​ധാ​ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത. ഇ​തി​നാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച ഇ​ന്റ​റാ​ക്ടീ​വ് പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​വി​ധ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് നേ​രി​ട്ട​റി​യാ​നും ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ല​ളി​ത​മാ​യി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നും അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ട്.

    വി​സ പു​തു​ക്ക​ൽ, എ​ൻ​ട്രി പെ​ർ​മി​റ്റു​ക​ൾ, ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ, വ​ർ​ക്ക് പെ​ർ​മി​റ്റ്, ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി-​നാ​ഷ​ണാ​ലി​റ്റി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​ശ​ദ​മാ​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​വി​ടെ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൂ​ടാ​തെ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള പാ​സ്‌​പോ​ർ​ട്ട് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ, 04 പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോം, റെ​ഡ് കാ​ർ​പെ​റ്റ് കോ​റി​ഡോ​ർ, ഹാ​പ്പി​ന​സ് കാ​ർ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടാ​നും ഇ​വി​ടെ നി​ന്ന് സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന് ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ ദു​ബൈ മേ​ധാ​വി ല​ഫ്. ജ​ന​റ​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ അ​ഹ്‌​മ​ദ്‌ അ​ൽ മ​ർ​റി പ​റ​ഞ്ഞു. ദി​വ​സ​വും വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11 മ​ണി വ​രെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഈ ​പ്ലാ​റ്റ്‌​ഫോ​മി​ൽ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി നേ​രി​ട്ട് സം​വ​ദി​ക്കാ​നും സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​നും സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

