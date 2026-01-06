Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 6 Jan 2026 9:57 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Jan 2026 9:57 AM IST

    തെ​ളി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; മ​ഴ​ക്കും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത

    തെ​ളി​ഞ്ഞ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ; മ​ഴ​ക്കും മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞി​നും സാ​ധ്യ​ത
    ദു​ബൈ: ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച ആ​കാ​ശം മി​ക്ക​വാ​റും തെ​ളി​ഞ്ഞ​തോ ഭാ​ഗി​ക​മാ​യി മേ​ഘാ​വൃ​ത​മോ ആ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ദേ​ശീ​യ കാ​ലാ​വ​സ്ഥാ കേ​ന്ദ്രം. അ​തേ​സ​മ​യം ചി​ല കി​ഴ​ക്ക​ൻ, പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ തീ​ര​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ, പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ച് ഓ​ഫ്‌​ഷോ​ർ ദ്വീ​പു​ക​ളി​ൽ നേ​രി​യ മ​ഴ​ക്ക്​ സാ​ധ്യ​ത പ്ര​വ​ചി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ വ​രെ രാ​ത്രി​യി​ൽ മൂ​ട​ൽ​മ​ഞ്ഞും ഈ​ർ​പ്പ​വു​മു​ണ്ടാ​കും. കാ​റ്റ്​ ഇ​ട​ക്കി​ടെ ശ​ക്ത​മാ​വു​ക​യും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 35 കി.​മീ വ​രെ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വീ​ശു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 26 ഡി​ഗ്രി​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 16 ഡി​ഗ്രി​യു​മാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യി​ൽ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 25ഡി​ഗ്രി​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 16 ഡി​ഗ്രി​യു​മാ​ണ്. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 25ഡി​ഗ്രി​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 15 ഡി​ഗ്രി​യും അ​ജ്മാ​ൻ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 25ഡി​ഗ്രി​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 15 ഡി​ഗ്രി​യും ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​നി​ൽ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 24 ഡി​ഗ്രി​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 15 ഡി​ഗ്രി​യും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ൽ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 25 ഡി​ഗ്രി​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 14 ഡി​ഗ്രി​യും ഫു​ജൈ​റ​യി​ൽ കൂ​ടി​യ താ​പ​നി​ല 24 ഡി​ഗ്രി​യും കു​റ​ഞ്ഞ താ​പ​നി​ല 17 ഡി​ഗ്രി​യു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    TAGS:RainnewsWeathersnow
