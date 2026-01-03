Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightക്ലാ​സി​ക് ജു​വ​ൽ​സ്...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Jan 2026 9:46 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Jan 2026 9:46 AM IST

    ക്ലാ​സി​ക് ജു​വ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് നാ​ലാ​മ​ത് ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    ക്ലാ​സി​ക് ജു​വ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സ് നാ​ലാ​മ​ത് ഷോ​റൂം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ഇ​ന്ന്​
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ ആ​ഭ​ര​ണ വി​പ​ണ​ന ശൃം​ഖ​ല​യാ​യ ക്ലാ​സി​ക് ജു​വ​ൽ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ഡ​യ​മ​ണ്ട്സി​ന്റെ നാ​ലാ​മ​ത് ഷോ​റൂം ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഷാ​ർ​ജ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ക്കും. അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​സീ​ൽ അ​ലി ബി​ൻ സാ​ദി​ഖ​ലി ത​ങ്ങ​ൾ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഉ​ബൈ​ദ് അ​വാ​ദ് ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ​സ​വാ​യ അ​ൽ ത​ൻ​ജി വി​ശി​ഷ്ടാ​തി​ഥി​യാ​കും. ഗാ​യ​ക​ൻ ഷ​ഹ​ബാ​സ് അ​മ​ൻ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​കു​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും ആ​ക​ർ​ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നാ​ലാ​മ​ത്തെ ഷോ​റൂ​മി​ലെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് നാ​ലു​മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന ക്ലാ​സി​ക് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​നാ​ണ് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ മാ​സ​വും വി​വി​ധ ആ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ഫ​റു​ക​ളു​മാ​ണ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​യി ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്.ക്ലാ​സി​ക് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ഷ​ഹ​ബാ​സ് പാ​ടു​ന്നു’ സം​ഗീ​ത വി​രു​ന്നി​ലേ​ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് മെ​ഹ​ന്ദി മ​ത്സ​രം, കി​ഡ്‌​സ് ഫാ​ഷ​ൻ ഷോ, ​കു​ക്കി​ങ്​ മ​ത്സ​രം എ​ന്നി​വ ന​ട​ക്കും. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​വി​ധ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സ്വ​ർ​ണാ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1.99 ശ​ത​മാ​നം ഫ്ലാ​റ്റ് പ​ണി​ക്കൂ​ലി, ഡ​യ​മ​ണ്ട് ആ​ഭ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 77 ശ​ത​മാ​നം ഡി​സ്കൗ​ണ്ട്, തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മോ​തി​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​ന്ന് വാ​ങ്ങി​യാ​ൽ മ​റ്റൊ​ന്ന് സൗ​ജ​ന്യം, 4999 ദി​ർ​ഹ​മി​ന് ഡ​യ​മ​ണ്ട് വാ​ങ്ങു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ്വ​ർ​ണ​നാ​ണ​യം സ​മ്മാ​നം എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ ഓ​ഫ​റു​ക​ളെ​ന്ന് ക്ലാ​സി​ക് ഗ്രൂ​പ്പ്‌ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫാ​സി​ൽ റ​ഹ്മാ​ൻ, സി.​ഇ.​ഒ നി​സാം, ഫൗ​ണ്ട​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഷ​രീ​ഫ്, എ​ക്സി. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ഹൈ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsinauguratedJewelrygulf news malayalam
    News Summary - Classic Jewels and Diamonds' fourth showroom inaugurated today
    Similar News
    Next Story
    X